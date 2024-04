Argentina tuvo superávit comercial con Brasil por la caída de las importaciones

Con estos números Argentina se posicionó en tercer lugar entre los mayores proveedores de Brasil, detrás de China (u$s 4.583 millones) y Estados Unidos (u$s 3.000 millones).

Se vendieron u$s 1.217 millones, quebrando una tendencia negativa de 11 meses consecutivos, mientras que las importaciones desde aquel destino fueron de u$s 1.106 millones con una baja interanual del 27,9%.

Las exportaciones en marzo aumentaron por las mayores ventas de vehículos automotores para transporte de mercaderías y usos especiales, productos hortícolas frescos y refrigerados y cebada no molida, indica el informe.

En cambio, la caída de las importaciones se explica principalmente por la baja de vehículos automotores de pasajeros, partes y accesorios de vehículos automotores, soja y mineral de hierro.

Con estos números Argentina se posicionó en tercer lugar entre los mayores proveedores de Brasil, detrás de China (u$s 4.583 millones) y Estados Unidos (u$s 3.000 millones).

A su vez, entre los principales compradores de Brasil, Argentina también se ubica tercera, detrás de los mismos países: China, (u$s 8.376 millones) y Estados Unidos (u$s 3.764 millones).

Las exportaciones de Brasil al mundo disminuyeron un 14,8% en marzo , al pasar de u$s 32.823 millones a u$s 27.980 millones. Por su parte, las importaciones totales cayeron un 7,1% con respecto a las registradas hace un año (u$s 22.072 millones en 2023 vs. u$s 20.498 millones este año).