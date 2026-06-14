Tragedia aérea en Kansas: una avioneta de paracaidismo se estrelló y dejó 12 muertos

La aeronave cayó pocos segundos después de despegar cerca de Kansas City, en el estado de Missouri. Entre las víctimas se encuentran el piloto y 11 pasajeros que participaban de una actividad de paracaidismo.

Una avioneta utilizada para vuelos de paracaidismo se estrell ó este domingo poco después de despegar cerca del Aeropuerto Memorial de Butler, en el estado de Missouri, Estados Unidos. Como consecuencia del accidente murieron las 12 personas que viajaban a bordo, entre ellas el piloto y 11 pasajeros que se preparaban para realizar saltos en paracaídas.

El siniestro ocurrió alrededor de las 11:20 de la mañana , cuando la aeronave, operada por la empresa Skydive Kansas City, despegó desde las inmediaciones de la ciudad de Butler, ubicada a unos 105 kilómetros al sur de Kansas City.

Según informó Dennis Jacobs, administrador interino del aeropuerto y director de Gestión de Emergencias del condado de Bates, la avioneta no logró ganar altitud tras el despegue. De acuerdo con los primeros reportes, la aeronave realizó un giro brusco hacia la izquierda antes de precipitarse sobre un campo ubicado a unos 275 metros de la pista.

Accidente aéreo en Estados Unidos Doce personas han muerto tras el accidente de un avión lleno de paracaidistas justo después del despegue en Butler, Missouri. La aeronave, un Pacific Aerospace P-750 (un avión pequeño tipo turboprop) operado por Skydive Kansas City, despegó… pic.twitter.com/Drf4CkxCqF

Tras el impacto, el avión se incendió y quedó completamente destruido, lo que motivó un amplio operativo de emergencia en la zona. Bomberos, efectivos policiales y equipos de rescate trabajaron durante varias horas para controlar las llamas, asegurar el área y colaborar con las tareas de investigación.

El sargento Justin Ewing, de la Policía Estatal de Carreteras de Missouri, confirmó que la aeronave cayó en un terreno adyacente al aeropuerto y señaló que algunas rutas cercanas debieron ser cerradas preventivamente mientras se desarrollaban los trabajos de peritaje.

Las autoridades confirmaron que las 12 personas que viajaban a bordo fallecieron en el lugar. Sin embargo, las identidades de las víctimas todavía no fueron difundidas oficialmente, ya que continúa el proceso de notificación a sus familiares.

La investigación quedó a cargo de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (NTSB), organismo responsable de determinar las causas de los accidentes aéreos en el país. Los especialistas analizarán los restos de la aeronave, las condiciones meteorológicas y los registros operativos para establecer qué provocó el fatal accidente.

"Es horrible", resumió Jacobs al referirse a una tragedia que conmocionó a la comunidad local y al sector aeronáutico estadounidense.