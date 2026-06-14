Primer rival de Argentina en el Mundial 2026: cómo juega Argelia y cuáles son sus principales figuras

Los Zorros del Desierto serán el primer rival de la Albiceleste y cuenta con varios jugadores importantes que podrían complicar el debut.

Argentina llega al Mundial 2026 con la obligación de defender la corona que conquistó cuatro años atrás en Qatar y el papel de ser uno de los favoritos a quedarse nuevamente con la copa. Los dirigidos por Lionel Scaloni integrarán el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania.

Los africanos son el primer rival de la Albiceleste y no será un debut accesible para los actuales reyes de la competencia. Si bien quizás no tenga nombres muy conocidos en Sudamérica, los Zorros del Desierto pueden complicar el inicio de la Copa del Mundo si llegaran a ser subestimados.

Los africanos llegan con el objetivo de clasificar a la segunda ronda sin depender de quedar como mejores terceros.

El planteo de Vladimir Petkovic se caracteriza por ser dinámico, con transiciones veloces y busca dañar por las bandas , ya que es ahí donde tiene a sus jugadores más desequilibrantes. Pero esto no significa que por el centro del campo muestren debilidades.

Si bien en el pasado jugaban con tres centrales, ahora el dibujo cambió y le dio mucho más protagonismo durante los partidos. El 5-2-3 mutó en un 4-2-3-1, lo que explica por qué dejaron de ser un rival que espera a su oponente y cede el control de la pelota. Ahora, los africanos saben que para quedarse con el partido deben lastimar al rival y es allí donde estará la clave para Argentina.

Si los de Lionel Scaloni quieren empezar bien el Mundial 2026, deberán cortarle los circuitos de distribución hacia las bandas. A su favor, el estilo que pregona el actual campeón del mundo funciona bien ante estos tipos de planteos. Colombia suele tener estas características y en la final de la Copa América logró imponerse sin que Dibu Martínez tenga mucho trabajo.

Las figuras de Argelia de las que se tiene que cuidar Argentina

A diferencia de años anteriores, los equipos africanos han evolucionado demasiado y ya no son planteles donde se puedan destacar uno o dos jugadores. Sin embargo, Argelia tiene tres pilares fundamentales de los que deberá cuidarse Argentina en el estreno del Mundial 2026: Riyad Mahrez, Ibrahim Maza y Amine Gouiri.

El primero es el llamado “Messi argelino”, y esto se debe a que cuenta con características parecidas a las del capitán de la Albiceleste. Si bien a su edad ya no cuenta con la velocidad explosiva, al igual que el rosarino tiene algo en común: se dedica más a construir, pero cada vez que puede logra romper la defensa rival con su talento y generar situaciones de gol.

Maza es el típico volante ofensivo del fútbol moderno. Sabe moverse bien en campo rival, colabora para recuperar, pero tiene algo que lo hace distinto. Cuenta con facilidad para desempeñarse en espacios reducidos y tiene picardía, lo que acá solemos llamar "potrero", está más que vivo en la joya del Bayern Leverkusen. Su forma de jugar le resultará familiar a los sudamericanos y en especial a los argentinos.

Embed - Ibrahim Maza 2026 - The Perfect Talent | Skills, Goals & Assists | HD

Finalmente, Gouiri es el clásico nueve de la actualidad. Es una especie de híbrido en su posición, porque cuenta con bastante técnica y creatividad, dando la sensación de que podría jugar de enganche si se lo propusiera. Además, lo más peligroso del jugador del Olympique de Marsella es su instinto, ya que suele encontrar espacios sin muchas dificultades y es necesario mantener la concentración para marcarlo.

Argelia 3 Cuenta de X: @LesVerts El conjunto africano llega en un gran momento al certamen. Cuenta de X: @LesVerts

El posible once de Argentina vs Argelia en el Mundial 2026

A diferencia de Qatar, donde todos parecían haber llegado en óptimas condiciones y quienes no fueron rápidamente reemplazados, Lionel Scaloni está presentando varios problemas en la previa del torneo. Ya decidió reemplazar a Leonardo Balerdi con Marcos Senesi, pero el drama en la defensa sigue presente.

Nicolás Tagliafico padece un desgarro de grado 1 en el sóleo izquierdo y posiblemente no esté a disposición del técnico en el duelo ante Argelia. Facundo Medina o Valentín Barco son las dos opciones lógicas que tiene en ese lugar, aunque también se podría optar por una tercera variante. Mover a Lisandro Martínez al lateral izquierdo y jugar con Cristián Romero y Nicolás Otamendi en ese sector o, ya en un caso más que llamativo, optar por Nicolás González.

Si no surge ningún inconveniente más, el posible once sería: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristián Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina o Valentín Barco; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi y Julián Álvarez.