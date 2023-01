El economista liberal que tuitea a favor de la inflación en el país

"Nadie se funde con la inflación. Las quiebras y fundiciones se producen en los procesos deflacionistas reales de la economía por desequilibrio entre activos y pasivos. Baja el precio de los activos, se potencian así las deudas y se incurre en el default que lleva a la quiebra", afirmó en su cuenta (@CarlosMaslaton).

Lo curioso es que el asesor financiero se define en su cuenta de Twitter como "Liberal de derecha nacional. Anticomunista. Capitalista manchesteriano. Abogado UBA. Elliott Wave Technician. Bitcoinero. Militante de La Libertad Avanza".

Previamente, el referente de derecha aseveró en sus redes sociales que "Los precios argentinos están bajos y deben subir en términos reales hasta que se igualen a los internacionales. No hay ninguna posibilidad de que este fenómeno inflacionista no se genere, es propio de la recuperación económica, así tengas déficit cero y no emitas nada de nada".

Incluso, Maslatón, quien reclama ir a una PASO contra el también ultramediático Javier Milei, sostiene que 2023 será un año auspicioso para la Argentina: "En este año van sufrir mucho, pero muchísimo y no lo van a poder creer, los que operen, se posicionen, tengan sentimientos y deseos en contra de la República Argentina incluyendo los que se fueron y putean desde afuera. Hemos terminado una caída histórica y vamos para arriba".