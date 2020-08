Ferreres: "Georgieva ayudó mucho al canje de deuda"

Orlando Ferreres: Por ahora dicen que van a tomar todas las medidas que sean necesarias por lo que dan la imagen de que van a cumplir con lo que el Fondo requiera. No sé qué es lo que va a pedir, pero son una serie de cosas tendientes a ajustar todo el gran déficit que hay en el sector público.

P.: ¿Cree que se va a negociar un préstamo stand by o un préstamo de facilidades extendidas?

O.F.: Yo creo que va a ser un facilidades extendidas porque lo que requiere la Argentina es más tiempo. Como quita no va a haber, no puede ser un stand by. Tiene que tomar un préstamo de más largo plazo y entonces hay margen para devolverlo.

P.: En ese caso las exigencias van a ser mayores, porque van a pedir reformas.

O.F.: El FMI publicó en 2019, en un paper de enero, cómo cree que deberían hacer países que tienen un problema de gasto excesivo de jubilación y dice que hay que aumentar la edad jubilatoria. Esa puede ser una de las cosas.

P.: Kristalina Georgieva no parece ser igual que Christine Lagarde. ¿Qué le parece?

O.F.: Georgieva es mucho más buena. Con Lagarde era una relación más fría. Hay que recordar que Georgieva sacó un informe donde decía cuánto tenía que bajar la deuda de los privados para ser sustentable y eso lo hizo antes que saliera Argentina a negociar con los bonistas y creo que ayudó mucho.

P.: Algunos economistas dicen que Argentina puede pedir plata nueva al organismo y otros que van a renegociar los vencimientos. ¿Cuál es su opinión al respecto?

O.F.: En la carta se habla de los DEG (Derechos Especiales de Giro). No sé si ese monto que se menciona ahí (u$s31.910 millones) es nuevo. De ser así, significaría que habría un poco más de reservas. A su vez, se puede pedir eventualmente un monto adicional como para ayudar a salir adelante con el problema fiscal.

P.: ¿Cree que el Gobierno está siendo cuidadoso con las cuentas fiscales?

O.F.: Sí, se están cuidando pero el déficit primario es bastante alto. Este año puede llegar a ser de entre 7 y 8 puntos del producto, que es bastante respecto del que teníamos antes. Igual, no hay más remedio.

P.: ¿Cómo cree que va a ser el ritmo de esta negociación?

O.F.: Creo que va a ser medio lenta porque el Fondo va a pedir muchas cosas. Esto no se va a resolver enseguida, como una cosa que ya está pensada. Va a haber que tomar decisiones medio duras y eso exige más tiempo. No creo que llegue hasta el año que viene, eso me parece un poco largo, pero tampoco va a ser algo para resolver en quince días.