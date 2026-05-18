El Gobierno llevará la "Argentina Week" a París para captar inversiones tras el acuerdo Mercosur-Unión Europea

La segunda edición del evento se desarrollará en la capital francesa durante la segunda mitad del año. También preparan el desembarco en otros destinos de Europa.

El Gobierno anunció la edición europea de la Argentina Week, el roadshow de inversiones con el que aspiran a captar la atención empresarial y a atraer capitales extranjeros ante la vigencia provisional del acuerdo Mercosur-Unión Europea . El evento se llevará a cabo en París, según anunciaron el embajador argentino en Francia, Ian Sielecki, y el canciller Pablo Quirno.

Luego de la primera edición en Nueva York, EEUU, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto prepara el desembarco en Europa del mitin comercial que llevará a la marca país una vez más al plano internacional en busca de consolidar el interés de empresarios, en este caso del Viejo Continente, en sectores de la energía, la minería, la agroindustria y la tecnología.

Sielecki confirmó que el evento se llevará adelante "en la segunda mitad del año" en París, destino al que definió como "la capital europea de los negocios y la economía real". En ese marco avanzarán "en una agenda estelar" que, según dijo, será "digna de la atracción que genera hoy el país gracias al magnetismo mundial de Javier Milei y a la gran política exterior liderada por Pablo Quirno".

La locación geográfica no es casual. Allí están radicadas empresas y conglomerados con fuerte incidencia en sectores de fuerte crecimiento en la Argentina como el energético, pero también es sede entidades como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Agencia Internacional de la Energía y grupos con fuerte incidencia en los mercados emergentes.

En ese marco, el Gobierno apunta a profundizar la llegada de capitales foráneos. Según Sielecki, las inversiones francesas y de otros países europeos aumentaron "significativamente" en los primeros dos años del mandato de Milei. "Las francesas puntualmente +50,7% en 18 meses", dijo y aseguró que la Argentina Week París "lo acelerará".

"Hay 'Semaine Argentine' en París!", replicó Quirno. El canciller también deslizó que están en marcha los preparativos para realizar la Argentina Week en otros destinos de Europa para el segundo semestre del año.

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(Y también estamos organizando otras en Europa para la 2da mitad del año)







https://t.co/dqN1lUXxAP — Pablo Quirno (@pabloquirno) May 18, 2026

El acuerdo Mercosur-Unión Europea, ¿motor de inversiones?

El acuerdo Mercosur-Unión Europea es otro de los motivos por que llevó al Gobierno a elegir trasladar a Europa la nueva edición del evento comercial. La iniciativa entró en vigencia de manera provisional el 1 de mayo y contempla reducción de aranceles, cuotas preferenciales y un marco normativo para la radicación de inversiones, lo que vuelve aún más atractivo al país para el capital extranjero.

El entendimiento fue firmado por los países miembros de ambos bloques, pero Argentina se convirtió en el primero en lograr su aprobación por parte del Congreso de la Nación por lo que se espera que esto redunde en la llegada de nuevas inversiones de parte del bloque que representa cerca de una cuarta parte del PBI mundial y en el que viven 700 millones de personas.

El objetivo del Gobierno es utilizar la Argentina Week de París como una plataforma para capitalizar las oportunidades que abre el nuevo acuerdo comercial, en un contexto local que muestra una economía real golpeada y un crecimiento enfocado en sectores de poca generación de empleo como la energía y la minería.

El proyecto se presenta como una réplica del Argentina Week que se realizó en Nueva York donde las miradas de los inversores estuvieron puestas en sectores como el financiero, el petrolero, gasífero, minero, en la industria alimenticia y en la tecnológica.