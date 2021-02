YPF: la Argentina logró 90 días más para convencer a Preska

Lo segundo que logró la representación argentina, es que el proceso de Discovery se concentre únicamente en la manera en que Burford adquirió el porcentaje de acciones de petrolera; y no la manera en que el grupo Petersen ingresó en la empresa bajo los nombres de Petersen Energía y Petersen Inversora. La posición del país, es que Burford compró estos activos en el juzgado de Madrid donde se trataba el concurso de la petrolera entre 2012 y 2013; cuando las dos empresas habían presentado ante la justicia española su imposibilidad de pagar por esas acciones ante la reestatización de la compañía. Si Preska finalmente toma este argumento, lo que deberá juzgar es la operatoria de adquisición de los activos, con lo que debería aplicarse la conveniencia o no de tomar en cuenta el estatuto de privatización de la petrolera para resolver la causa. Esto le permitiría al país que sean leyes locales las que deberían tomarse en cuenta para la causa, y no las que rigen el mercado de acciones en Wall Street.