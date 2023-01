Ariel Sujarchuk: "La brecha va a bajar y las exportaciones en tecnología podrían trepar a u$s9.000 millones"

Por otro lado, el intendente con licencia de Escobar anticipó que crearán una empresa estatal de software, sumarán más empresas a las exenciones fiscales de la ley de economía del conocimiento y esperan que se reciban 70 mil estudiantes de la capacitación de Argentina Programa, luego de que se inscribieran más de 230 mil personas.

Periodista: El monotributo especial para programadores se tratará en sesiones extraordinarias. ¿Qué expectativa tiene para el Congreso?

Ariel Sujarchuk: Fue un proyecto conversado con muchos sectores. El Estado tiene que dar una herramienta clara y simple para que una persona pueda trabajar para el exterior, facturar sus servicios, y que no tenga que cobrar en negro. Es una necesidad regularizar esta situación para las profesiones liberales, y que sea compatible con el monotributo tradicional. ¿Por qué la oposición no aprobaría algo que le facilita la tarea a cientos de trabajadores y le permite el ingreso de nuevos dólares a Argentina? En economía del conocimiento deberíamos continuar con la línea de política de Estado: por ejemplo, la ley de software se aprobó en 2003 y sigue vigente, o el año pasado se aprobó la ley de bio y nano tecnología por consenso.

P.: ¿Cuántos dólares estima que podrían entrar si los profesionales los ingresan de forma legal y no mediante otros mecanismos como criptomonedas?

A.S.: Habrá que ver en qué momento se aprueba y cuándo se reglamenta. Pero estimamos al menos u$s 2000 millones anuales.

P.: El 2022 el Banco Central les permitió a los profesionales exportar u$s 1.000 por mes sin tener que liquidarlos al dólar oficial. ¿Cómo le fue a esa iniciativa?

A.S.: Mal, mal porque es muy poca plata. Esto no tiene que ser una iniciativa simbólica, tiene que ser realmente efectiva.

P.: El sector privado manifiesta que los trabajadores renuncian para trabajar para el exterior. ¿Esto molesta a las empresas dado que de alguna manera se blanquearía la situación?

A.S.: Algunos se inquietan, si. Pero nos sentamos a hablar con todos para armar el proyecto, por eso está el techo de los u$s 30.000 anuales. Cuando haces los cálculos, no les afecta. Y también hay que reconocer el derecho de alguien de poder brindar servicios al exterior, y no es incompatible con trabajar para una empresa. Esto es para programadores, pero también gamers, testing de videojuegos, guionistas, etc. Cómo no vamos a permitir que el talento argentino, cuando tiene la oportunidad de vender un servicio al exterior, no lo puede hacer de manera legal. El reconocimiento es para algo que ya pasa. Lo que no vamos a permitir de ninguna manera es que se armen facturas truchas, porque ahí sí va a caer con todas las sanciones de la ley penal tributaria.

P.: ¿Se espera que aumenten las exportaciones de economía del conocimiento en 2023?

A.S.: Si, esperamos que superen los u$s 9000 millones anuales. En diciembre reglamentamos el régimen de fomento exportador, por lo que en enero entró en vigencia, lo que les permite a las empresas acceder a un 30% de los dólares de sus exportaciones incrementales.

P.: 2022 no fue un buen año para los unicornios tecnológicos. ¿Qué espera para el 2023?

A.S.: Va a ser un gran año para la economía del conocimiento a partir de marzo por una batería de medidas que está tomando Massa. La Secretaría tiene más que presupuesto, vamos a financiar la industria del videojuego y la satelital, también entra en vigencia el régimen de biotecnología, esperamos que se reciban 70 mil estudiantes de Argentina Programa 4.0, estamos implementando un programa de Nodos para financiar polos tecnológicos. También vamos a avanzar con una empresa estatal de software.

P.: ¿Cuál es la razón que justifica la intervención del Estado en una empresa estatal de software?

A.S.: Hoy es una necesidad. Al Estado le cuesta muchísimo retener talentos, porque no existe una categoría para pagar y contratar bajo la modalidad que tienen los particulares. De esta manera vamos a poder tener a la gente contratada bajo otras modalidades. También abaratar los costos al Estado, porque si no, tiene que licitar y contratar a terceros. Hoy cualquier ministerio requiere de software. Y a su vez que quede dentro del Estado lo que es la información sensible para que no esté en manos privadas. Será una sociedad del Estado, como es Arsat. Queremos también trabajar con pymes que a veces no tienen el volumen para trabajar con el Estado, y contratarlas por proyectos.

P.: ¿Hay algún costo fiscal estimado de esta nueva empresa?

A.S.: Va a ser una empresa superavitaria. También se prevé que en el estatuto haya distribución de la ganancias entre los trabajadores.

P.: ¿Cómo será superavitaria si sólo le provee al sector público?

A.S.: La idea es arrancar por el Estado porque hay mucho para hacer, más después de la digitalización que trajo la pandemia, y luego habrá tiempo para ampliar. La estatal Invap ahora exporta radares, pero está hace 60 años.

P.: Una empresa estatal debería ser aprobada por el Congreso. Y la oposición reclama que hay que bajar la cantidad de empresas estatales y el empleo público.

A.S.: Pero empresas estatales de software no hay. Nosotros lo vemos como una idea de avanzada que puede lograr una enorme eficiencia, es algo estratégico que se va a convertir en un ícono en la organización del software estatal.

P: En cuanto a las empresas privadas, ¿Van a seguir sumando a las exenciones que prevé la ley de economía del conocimiento?

A.S.: Cuando asumimos con Massa había unas 515, y ahora 639. Eso en 100 días de gestión. En 2023 le vamos a pegar una acelerada muy fuerte.

P: ¿Cuánto ayudaría al sector cerrar la brecha cambiaria del 100%?

A.S.: La política económica y monetaria que está haciendo Massa va a tender a achicar la brecha, y a lo largo de este año vamos a ir reduciéndola, con un ordenamiento fiscal, una baja de la inflación, y el fortalecimiento de las reservas. La fórmula es clara.