Reforma laboral: un sector adhirió a los "salarios dinámicos" en su convenio colectivo

Las trabajadoras de casas particulares adhirieron a la modalidad establecida en el artículo 104 bis de la actual ley laboral, incluida tras la reforma oficialista.

Esta semana se homologó por primera vez la cláusula de "salario dinámico" en un acuerdo entre los sindicatos de trabajadoras domésticas y la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares. Ahora, más allá de las paritarias del sector -que tuvo novedades en junio- , las empleadas pueden consensuar individualmente con sus empleadores una mayor remuneración.

El acuerdo fue rubricado el 30 de abril, pero entró en vigor por la oficialización de la Secretaría de Trabajo . De esta manera, podrán incluirse “otros componentes retributivos dinámicos fijados por "mérito personal del trabajador o aspectos propios de la organización”, según propone la reforma laboral.

"El problema que tenemos, totalmente diferente a los demás, es que los empleadores tomaban el salario básico como tope a pagar ", explicó Juana del Carmen Brítez, presidenta de la Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar (FITH). "Ahora, con esta cláusula, se convierte en un piso", agregó.

En la cláusula 8 de su último acuerdo, se deja constancia que "los salarios convenidos en el presente acuerdo resultan los mínimos establecidos legalmente, no obstando el componente dinámico de las remuneraciones a fin de que las partes individualmente consideradas del vínculo laboral puedan negociar por encima de ellos" . Tras este primer paso, trascendió que la actividad petrolera podría pactar un plus salarial por las ganancias extraordinarias provenientes del contexto internacional.

Reforma laboral: qué dice el artículo de "salario dinámico"

El texto de reforma laboral aprobado este año por el Gobierno nacional incluyó en su artículo 33 la incorporacion de un artículo 104 bis a la actual Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744.

En ella se establece que "mediante la negociación colectiva de actividad, rama, región, acuerdo de empresa y/o mediante acuerdo individual o decisión unilateral del empleador, podrán incorporarse, por encima de los salarios y/o conceptos de pago de carácter obligatorio otros componentes retributivos dinámicos adicionales, transitorios, fijos o variables, considerando para ello tanto el mérito personal del trabajador como aspectos propios de la organización".

A su vez, se precisa que "la incorporación, modificación y conservación de dichos componentes transitorios y variables podrá ser realizada por las partes, o decisión individual del empleador, con la frecuencia que ellas determinen, sin que puedan resultar de aplicación a su respecto la continuidad tácita, la ultraactividad, ni la costumbre, cualquiera fuere el tiempo transcurrido en su mantenimiento y aplicación".

Paritarias: nuevos aumentos de salarios para empleadas domésticas

De acuerdo con la normativa, las remuneraciones mínimas del sector tendrán una actualización del 1,8% para abril, calculada sobre los salarios vigentes en marzo. A ese ajuste se sumarán incrementos del 1,6% en mayo, 1,5% en junio y 1,4% en julio, conformando una nueva pauta salarial para la actividad.

Uno de los aspectos más relevantes de la resolución es la decisión de integrar al salario básico la suma no remunerativa acordada en marzo de este año. Según se estableció, el 50% de ese monto se incorporó a los haberes correspondientes a abril, mientras que el porcentaje restante pasará a formar parte de los salarios básicos desde julio.

La resolución incluyó además una mejora para quienes prestan tareas en regiones alcanzadas por el adicional por zona desfavorable. En ese sentido, la CNTCP dispuso que, desde el 1 de abril, ese plus se eleve al 31% sobre los salarios mínimos de cada categoría, por encima del porcentaje vigente hasta ahora.