Colectivos, trenes y subtes: el transporte público funcionará con menos frecuencia este viernes

Se espera que este 1 de mayo el servicio opere con frecuencia reducida por el Día del Trabajador, lo que podría afectar a quienes necesiten trasladarse.

Colectivos, trenes y subtes: el transporte público operará con menos frecuencia este viernes.

El transporte público funcionará este viernes 1 de mayo con cronograma reducido por el Día del Trabajador , por lo que quienes necesiten trasladarse durante la jornada podrían experimentar demoras.

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En ese contexto, tanto colectivos como trenes y subtes operarán con menos frecuencia, por lo que se recomienda planificar los viajes con anticipación y consultar los horarios actualizados.

Durante el feriado, los colectivos circularán con un esquema similar al de domingos y feriados. Esto implica menos unidades en la calle y mayores tiempos de espera en la mayoría de las líneas.

La red de Subte de Buenos Aires tendrá horarios especiales en todas sus líneas.

Cómo funcionará el subte

La red de Subte de Buenos Aires tendrá horarios especiales en todas sus líneas. En general, el servicio comenzará a las 8 y finalizará cerca de las 22, con algunas excepciones:

Línea A: de 8 a 22:36 (estación Piedras cerrada por obras)

de 8 a 22:36 (estación Piedras cerrada por obras) Línea B: de 8 a 1:30 (mantiene horario extendido por ser viernes)

de 8 a 1:30 (mantiene horario extendido por ser viernes) Línea C: de 8 a 22:34

de 8 a 22:34 Línea D: de 8 a 22:34 (estación Tribunales cerrada)

de 8 a 22:34 (estación Tribunales cerrada) Línea E: de 8 a 22:28

de 8 a 22:28 Línea H: de 8 a 22:51

de 8 a 22:51 Premetro: de 8 a 21:32, según ramal

trenes(1) Los servicios de Trenes Argentinos operarán con cronograma de domingo o feriado, lo que implica menor frecuencia.

Cómo funcionarán los trenes

Los servicios de Trenes Argentinos operarán con cronograma de domingo o feriado, lo que implica menor frecuencia. Además, varias líneas presentan modificaciones por obras:

Línea Roca: estaciones cerradas y servicios limitados en distintos ramales

estaciones cerradas y servicios limitados en distintos ramales Línea Mitre: ramal Tigre–Delta interrumpido por trabajos

ramal Tigre–Delta interrumpido por trabajos Línea Belgrano Sur: recorridos reducidos y servicios suspendidos

recorridos reducidos y servicios suspendidos Línea Sarmiento: trayectos limitados por renovación de vías

trayectos limitados por renovación de vías Tren de la Costa: servicio interrumpido hasta el 3 de mayo

En todos los casos, se recomienda consultar la app oficial antes de viajar para evitar inconvenientes.