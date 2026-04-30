El transporte público funcionará este viernes 1 de mayo con cronograma reducido por el Día del Trabajador, por lo que quienes necesiten trasladarse durante la jornada podrían experimentar demoras.
Colectivos, trenes y subtes: el transporte público funcionará con menos frecuencia este viernes
Se espera que este 1 de mayo el servicio opere con frecuencia reducida por el Día del Trabajador, lo que podría afectar a quienes necesiten trasladarse.
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En ese contexto, tanto colectivos como trenes y subtes operarán con menos frecuencia, por lo que se recomienda planificar los viajes con anticipación y consultar los horarios actualizados.
Cómo funcionarán los colectivos
Durante el feriado, los colectivos circularán con un esquema similar al de domingos y feriados. Esto implica menos unidades en la calle y mayores tiempos de espera en la mayoría de las líneas.
- Frecuencia reducida en casi todos los recorridos
- Horarios similares a los de domingo
- Posibles demoras en horas pico
Cómo funcionará el subte
La red de Subte de Buenos Aires tendrá horarios especiales en todas sus líneas. En general, el servicio comenzará a las 8 y finalizará cerca de las 22, con algunas excepciones:
- Línea A: de 8 a 22:36 (estación Piedras cerrada por obras)
- Línea B: de 8 a 1:30 (mantiene horario extendido por ser viernes)
- Línea C: de 8 a 22:34
- Línea D: de 8 a 22:34 (estación Tribunales cerrada)
- Línea E: de 8 a 22:28
- Línea H: de 8 a 22:51
- Premetro: de 8 a 21:32, según ramal
Cómo funcionarán los trenes
Los servicios de Trenes Argentinos operarán con cronograma de domingo o feriado, lo que implica menor frecuencia. Además, varias líneas presentan modificaciones por obras:
- Línea Roca: estaciones cerradas y servicios limitados en distintos ramales
- Línea Mitre: ramal Tigre–Delta interrumpido por trabajos
- Línea Belgrano Sur: recorridos reducidos y servicios suspendidos
- Línea Sarmiento: trayectos limitados por renovación de vías
- Tren de la Costa: servicio interrumpido hasta el 3 de mayo
En todos los casos, se recomienda consultar la app oficial antes de viajar para evitar inconvenientes.
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