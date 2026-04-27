Colectivos del AMBA en estado de emergencia: empresas advierten que podrían reducir más la frecuencia

A través de un comunicado, las entidades señalaron que si no hay un acuerdo antes del jueves 30 de abril, podrían profundizar los recortes en la frecuencia del transporte, especialmente en los horarios de menor demanda como la noche.

Colectivos del AMBA en estado de emergencia: empresas advierten que podrían reducir la frecuencia.

Las cámaras empresarias de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se declararon este lunes en estado de emergencia ante el aumento del precio del gasoil y otros costos operativos. En ese marco, advirtieron que podrían reducir nuevamente la frecuencia del servicio y confirmaron que el jueves mantendrán una reunión con el Gobierno.

A través de un comunicado, las entidades señalaron que, pese a las medidas de racionalización aplicadas en las últimas semanas, el sector continúa sin definiciones concretas sobre cómo se afrontarán los mayores costos. “El sector continúa sin recibir respuestas por parte del Estado nacional ni de la provincia de Buenos Aires respecto de la cobertura de los mayores costos”, indicaron.

El planteo remite a comienzos de abril , cuando las empresas ya habían aplicado recortes en la frecuencia en medio del impacto del conflicto en Medio Oriente sobre el precio de los combustibles, lo que generó complicaciones para miles de pasajeros en el AMBA.

En esa línea, las cámaras advirtieron que la falta de respuestas persiste pese a los avances parciales en la cancelación de deudas por compensaciones, que según precisaron superan los $128.000 millones , y al esfuerzo del sector para sostener el servicio. “Se han realizado esfuerzos financieros y operativos significativos para garantizar la prestación”, remarcaron.

A través de un comunicado, las entidades señalaron que, pese a las medidas de racionalización aplicadas en las últimas semanas, el sector continúa sin definiciones concretas sobre cómo se afrontarán los mayores costos.

Además, señalaron que, pese a las instancias de diálogo y a la presentación de propuestas para mejorar el sistema, no hubo avances concretos. “El sector se declara en estado de emergencia ante la persistente indefinición respecto de la cobertura de costos esenciales”, afirmaron.

Las entidades reclamaron “respuestas concretas, inmediatas y verificables” y anticiparon que, si no hay un acuerdo antes del jueves 30 de abril, podrían profundizar los recortes en la frecuencia, especialmente en los horarios de menor demanda como la noche.

“Es imprescindible que se adopten decisiones urgentes que permitan restablecer condiciones mínimas de previsibilidad y funcionamiento para un sistema esencial para millones de usuarios”, concluyeron.

Colectivos en el AMBA: circulan hasta 40% menos unidades por la suba del combustible

La oferta de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se redujo un 30% respecto del nivel operativo habitual, en medio del fuerte incremento del costo del combustible. La caída fue todavía más profunda en los servicios interjurisdiccionales a cargo de Nación y en los de la provincia de Buenos Aires, donde llegó al 40%.

El dato surge del Reporte de Tarifas y Subsidios Nº 37, elaborado por el Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP, dependiente de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Según el informe, la merma fue parcialmente compensada por las líneas que circulan exclusivamente dentro de la Ciudad de Buenos Aires, que registraron una baja menor, del 5%.

El trabajo atribuyó la contracción de la oferta al salto del combustible, en un contexto marcado por la guerra en Irán, aunque también remarcó que detrás del fenómeno aparecen problemas estructurales del sistema. De hecho, la flota operativa de marzo de 2026, antes del recorte de servicios, ya era 12% menor que la de 2019, con 2.359 coches menos.

transporte colectivo La oferta de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se redujo un 30% respecto del nivel operativo habitual.

Crisis del transporte: advierten que podría haber un solo tren por hora en el AMBA

El gremio de maquinistas La Fraternidad advirtió que podría haber un solo tren por hora en todos los ramales de pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) si se mantienen los niveles de desinversión del Gobierno de Javier Milei.

La advertencia fue difundida este lunes por Crónica TV, que entrevistó al secretario general de la Seccional Oeste de la Unión Ferroviaria, Rubén Sobrero. “Se está viajando peor que nunca”, afirmó en diálogo con el canal.

El diagnóstico coincide con un informe de La Fraternidad, el sindicato que encabeza Omar Maturano, difundido la semana pasada, en el que se señala una reducción del 33% en los servicios de pasajeros desde el inicio de la actual gestión.

Sobrero profundizó las críticas al señalar el deterioro del sistema ferroviario: “No se compran repuestos. No entra un peso para hacer el mantenimiento mínimo. Desde que asumió este Gobierno hace dos años, se redujo en un 33% la cantidad de trenes. Cada vez se viaja peor. Tiene que ver con la política de la motosierra”, sostuvo.

Además, agregó: “El usuario cada vez viaja peor porque lo que se necesita son más trenes, no menos. Con la cantidad de gente que estamos trasladando, no damos abasto”.

En ese marco, el dirigente reconoció que “nunca se viajó bien”, aunque remarcó que, con la actual reducción del servicio, “se está viajando peor que nunca”.