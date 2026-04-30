Transporte en crisis: el Gobierno negocia con empresas de colectivos en medio del estado de emergencia

El objetivo principal del encuentro es destrabar el conflicto. Desde las empresas advierten que el sistema atraviesa una situación crítica.

El Gobierno convocó para este jueves a una reunión con las principales cámaras empresarias de colectivos en un contexto de fuerte tensión en el sistema de transporte público del AMBA , que fue declarado en estado de emergencia por el propio sector ante denuncias de un fuerte desfinanciamiento .

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El encuentro se realizará a las 11 bajo la órbita de la Secretaría de Transporte , con el objetivo de destrabar el conflicto por los subsidios y la falta de definiciones sobre cómo afrontar el aumento de los costos operativos, especialmente el impacto del precio del gasoil.

Por parte del Ejecutivo, encabezará la reunión el recientemente designado secretario Mariano Plencovich , quien reemplazó a Fernando Herrmann .

Este último también participará, aunque ahora desde su nuevo rol al frente de la Secretaría de Coordinación de Infraestructura del Ministerio de Economía. A su vez, estará presente el subsecretario de Transporte Automotor, Fernando Cortés .

De no llegar a un acuerdo, los servicios podrían verse fuertemente afectados.

Del lado empresario asistirán representantes de las principales cámaras del sector: Luis Brusca y Fabio Ferreira (CEUTUPBA); Roberto Rodríguez y Luciano Messina (CTPBA); Daniel de Ingennis y Gustavo Martínez (CETUBA); Daniel Oscar Tenisci y Jorge Gangelmi (CEAP) y Luciano Fusaro (AAETA).

Deudas millonarias y advertencias del transporte

Las empresas de transporte advirtieron que el sistema atraviesa una situación crítica. Según señalaron, la falta de respuestas concretas por parte del Estado se da en paralelo a un escenario de fuerte presión de costos y compromisos financieros pendientes.

En ese sentido, indicaron que el Estado mantiene una deuda superior a $128.000 millones en concepto de compensaciones, lo que agrava la sostenibilidad del servicio.

Desde el sector alertaron que, si no se alcanza una solución en el corto plazo, la continuidad de la prestación podría verse seriamente afectada, con impacto directo en millones de usuarios.

La última reunión entre ambas partes se llevó a cabo el 14 de abril, en el marco de mesas técnicas que buscaban sostener un canal de diálogo permanente. En ese entonces, las autoridades nacionales se comprometieron a realizar un envío adicional de fondos para saldar parte de las deudas.

Sin embargo, desde las cámaras empresarias sostienen que aún no hubo avances concretos que permitan descomprimir la situación.

Un escenario atravesado por la protesta sindical

El encuentro se produce además en un contexto de conflictividad gremial. La reunión coincide con una movilización convocada por la CGT en la antesala del feriado por el Día del Trabajador, lo que podría derivar en interrupciones parciales del servicio en algunas líneas de colectivos.

Así, el sistema de transporte del AMBA enfrenta una jornada clave, con negociaciones que buscan evitar una mayor reducción de frecuencias o eventuales medidas de fuerza que profundicen la crisis en uno de los servicios públicos más utilizados del país.