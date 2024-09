Avanza lento el blanqueo: cuál será la tercera provincia el sumarse

Al día de la fecha, cualquier contribuyente que no tenga su domicilio legal en Neuquén o en Córdoba, que ingrese al blanqueo de activos lanzado por el Gobierno, va a quedar expuesto ante los organismos recaudadores provinciales.

Es decir, que si una persona o empresa declara algún activo en estos días, es probable que luego reciba una intimación para pagar Ingresos Brutos del distrito donde le corresponda por períodos anteriores no declarados..

No es el caso de las dos provincias que adhirieron al plan de regularización, que son las dos mencionadas. Y, ahora, se sumará Misiones a ese selecto grupo. El gobierno de ese distrito ya activó su participación en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y ahora va por el blanqueo.

Así, luego de subsanar varios errores de redacción y plazos, el plan que ideó el gobierno para que las personas declaren bienes ocultos, preferentemente dólares en efectivo, tiene la principal barrera en la voracidad de los fiscos provinciales.

Un dato a tener en cuenta es que el Gobierno viene perdiendo en lo que va del año entre el 7% y 8% de su recaudación debido a la menor actividad. Algo que ha compensado con la suba del Impuesto PAIS del 7,5% al 17,5% al inicio del año. Pero esos fondos no se coparticipan y las provincias registran caída de recaudación promedio del 14%

A su vez, la Nación eliminó casi por completo las transferencias no automáticas. Eso implica que las provincias no están en condiciones de soportar la pérdida de ingresos. Incluso los gobernadores vienen acompañando el ajuste nacional con una caída de gastos del orden del 20% real en promedio.

Eso implica que no tienen mayores incentivos para adherirse al blanqueo. Por el contrario, van a tratar de ir por aquello que la Nación estará resignando cobrar.

Mario Volman, profesor de impuestos de la UBA, explicó a Ámbito que “la Ley 27.743 invita a las provincias a adherirse al blanqueo nacional ya que esta ley nacional no puede legislar en materia de impuestos provinciales”.

“Si una provincia no adhiere y una sociedad anónima XX que se dedica a la venta de artÍculos de librería blanquea u$s50.000, el fisco provincial lA podría acusar de haber tenido ventas en negro y entonces pedirle que le pague el Impuesto a los Ingresos Brutos”.

Entra Misiones

Según planteó el portal misionero Economis el proyecto de ley fue girado a la Cámara de Diputados y que comenzará a ser analizado en las próximas horas, “permite adherir al blanqueo a los sujetos residentes fiscales en el país al 31 de diciembre de 2023 y las personas humanas no residentes que hubieran sido residentes fiscales en el país antes de esa fecha”, dice el reporte.

El régimen misionero está dividido en tres etapas, contemplándose para cada una de ellas el período para realizar la manifestación de adhesión, el pago adelantado obligatorio, la presentación de la declaración jurada, el pago del impuesto especial de regularización y la alícuota aplicable. Pero, con la posibilidad de ingreso hasta hasta el 30 de abril de 2025 inclusive, con facultad de prórroga por parte del Poder Ejecutivo Provincial en caso de extenderse la vigencia del Régimen Nacional.

El caso del Monotributo

Durante este fin de semana la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) emitió una Resolución General en la cual aclara que el ingreso al blanqueo no podrá usarse luego para reclamar impuestos anteriores, en el caso de los que están adheridos al Régimen Simplificado.

La ley del blanqueo tuvo el descuido de no mencionar a las cuotas del monotributo. En cambio sí incluye el Impuesto a las Ganancias o el IVA. De modo que, ahora, los que entren a regularizar no van a ser objeto de reclamo de la AFIP de impuestos no pagados anteriormente.