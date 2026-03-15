Bancarios acordaron un nuevo aumento de salarios: a cuánto se va el sueldo mínimo en marzo + Seguir en









El gremio cerró una actualización paritaria del 2,9% en línea con la inflación de febrero y acumula una suba del 5,9% en lo que va de 2026. El acuerdo también impacta en el bono por el Día del Bancario y se suma a nuevas negociaciones salariales en otros sectores.

El esquema salarial se actualiza por la inflación.

La Bancaria anunció un nuevo acuerdo salarial con las cámaras empresariales del sector que actualiza los sueldos en línea con la inflación. Con este incremento, el gremio acumula una suba del 5,9% en lo que va de 2026 respecto de los salarios de diciembre.

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La actualización paritaria contempla un aumento del 2,9% correspondiente a la inflación de febrero. El ajuste se aplicará sobre todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, tanto remunerativas como no remunerativas, e incluye los adicionales convencionales y no convencionales.

Tras este incremento, el salario básico de la actividad se ubica en $2.187.023,79. El entendimiento fue alcanzado entre la Asociación Bancaria y las cámaras empresarias del sector —Abapra, Adeba, ABA y el Banco Central—. De acuerdo con lo informado, el monto retroactivo deberá abonarse junto con los salarios correspondientes al mes de marzo.

El acuerdo también impacta en el bono que los trabajadores del sector reciben cada año por el Día del Bancario, que se celebra en noviembre. Con la actualización, ese beneficio alcanza los $1.949.656,06 en su categoría inicial, cifra que podría volver a ajustarse en función de futuras revisiones salariales.

Desde la Asociación Bancaria señalaron en un comunicado que el objetivo del acuerdo es preservar el poder adquisitivo de los salarios frente al avance de los precios. “De esta manera, una vez más, garantizamos que los trabajadores bancarios continúen salvaguardando el poder adquisitivo de sus ingresos”, destacaron.

La Bancaria (1).jpg El acuerdo también impacta en el bono que los trabajadores del sector reciben cada año por el Día del Bancario La Bancaria Otro gremio cerró paritarias: Camioneros firmó un aumento semestral En paralelo, el sindicato de Camioneros también alcanzó un nuevo acuerdo paritario con las empresas del sector, aunque todavía resta la homologación formal por parte del Gobierno. El entendimiento establece un aumento salarial del 10,1% para el período comprendido entre marzo y agosto, que se aplicará mediante incrementos mensuales escalonados. El esquema prevé subas del 2% en marzo, 1,8% en abril, 1,7% en mayo, 1,6% en junio y del 1,5% tanto en julio como en agosto. Además del ajuste salarial, los trabajadores del sector recibirán una suma no remunerativa de $53.000 durante marzo, que se abonará por única vez.