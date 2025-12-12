Bancarios acordaron una nueva recomposición y el salario inicial supera los $2 millones + Seguir en









El gremio selló una nueva recomposición atada a la inflación de noviembre y ratificó el esquema de ajustes mensuales para el inicio de 2026, a la espera de retomar la discusión paritaria en marzo.

La Asociación Bancaria, conducida por Sergio Palazzo confirmó la aplicación del incremento del 2,5%.

La Asociación Bancaria cerró una nueva actualización salarial en línea con la inflación de noviembre y elevó el salario inicial del sector por encima de los $2 millones, en el marco del esquema de ajustes mensuales que el gremio viene sosteniendo a lo largo de 2025.

El incremento fue del 2,5%, equivalente a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes pasado, y se aplicará sobre todas las remuneraciones mensuales, tanto remunerativas como no remunerativas, incluyendo adicionales convencionales y no convencionales.

El salario inicial supera los $2 millones Con esta suba, los trabajadores bancarios acumulan un aumento del 27,9% en los primeros once meses del año, tomando como base los salarios de diciembre de 2024. De esta manera, el salario inicial quedó fijado en $2.008.641,07.

Además del ajuste de noviembre, las partes acordaron mantener el mismo mecanismo de actualización automática durante los meses de diciembre de 2025, enero y febrero de 2026, replicando el esquema que se aplicó a lo largo del año. También se estableció que la negociación paritaria se retomará en la segunda quincena de marzo, instancia en la que se evaluará la evolución de precios y salarios.

Desde el sindicato que conduce Sergio Palazzo remarcaron que el acuerdo apunta a preservar el poder adquisitivo del sector. “Una vez más garantizamos que los trabajadores bancarios continúen resguardando sus ingresos frente a la inflación”, señalaron desde la organización gremial.