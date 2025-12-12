Cuánto tengo que invertir en plazo fijo para tener una ganancia de $100.000 a 30 días + Seguir en









Con las constantes variaciones, es importante saber cómo están las diferencias entre los retornos de operaciones presenciales y digitales.

Las tazas bajaron en los últimos días, pero el plazo fijo sigue siendo la opción preferida para ahorrar. Depositphotos

El fin de año llegó con un escenario complejo para quienes buscan ahorrar su plata en un plazo fijo. Las tasas bajaron y las ganancias que ofrecen los bancos ya no se acercan a las de meses previos, así que es importante que revises cada propuesta antes de decidir dónde poner tu plata.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La diferencia entre operar en una sucursal o a través del homebanking también influye en el resultado. Las plataformas digitales pagan un poco más que la alternativa presencial, algo que puede modificar la ganancia final, incluso en inversiones cortas.

Billetera virtual plazo fijo Ámbito Plazo fijo en diciembre 2025: cuánto debo depositar para ganar $100.000 a 30 días Las tasas actuales muestran una brecha entre los métodos de contratación. Para obtener alrededor de $100.000 en un mes, el dinero requerido cambia según se abra el plazo fijo en una oficina bancaria o mediante el canal electrónico. En ambos casos, la inversión necesaria se acerca a los $6.000.000, aunque el retorno no es idéntico.

En operaciones presenciales, un depósito de $6.000.000 genera $101.095,89 en intereses después de 30 días, con una tasa nominal anual (TNA) del 20,50% y una tasa efectiva anual (TEA) del 22,54%. El total llega a $6.101.095,89.

Cuando la misma suma se coloca por medios digitales, la ganancia es mayor: los intereses alcanzan $110.958,90 gracias a una TNA del 22,50% y una TEA del 24,98%. Eso eleva el monto final a $6.110.958,90.

La caída de las tasas afecta sobre todo a los plazos fijos. Con rendimientos más bajos, estos depósitos pierden contra los precios y ya no garantizan mantener el poder de compra, aunque siguen siendo una alternativa buscada por su sencillez y previsibilidad. De todas formas, las tasas cambian seguido y no siempre coinciden entre sí, así que es importante comparar antes de invertir.

Temas Plazo fijo