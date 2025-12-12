La UE impone tasas de 3 euros en paquetes pequeños para combatir los envíos desde China + Seguir en









La medida entrará en vigencia el 1 de julio, y es el primer paso de muchos que tomará el bloque para frenar esta ola de pedidos.

La medida de la UE busca controlar la cantidad de envíos que se piden para la región. Cortesía de la Unión Europea

Los ministros de Finanzas de la Unión Europea (UE) acordaron el viernes imponer a partir del próximo 1 de julio un arancel de 3 euros (u$s3,5) a todos los paquetes pequeños que ingresan a los países del bloque. Esta medida se aplicará a los envíos de menos de 150 euros (u$s174).

A través de esta resolución, se busca frenar con la ola de paquetes expedidos por plataformas asiáticas de bajo costo como Shein, Temu o AliExpress. Aproximadamente hace un mes, los responsables de finanzas de 27 países aprobaron eliminar la exención de aranceles.

Cada vez crecen más las denuncias de productores y comerciantes europeos sobre este flujo masivo de paquetes importados sin aranceles, al que consideran como una forma de competencia desleal. Asimismo, en muchas ocasiones estos productos no cumplen con las normas europeas.

En 2024, alrededor de 4.600 millones de paquetes con un valor inferior a 150 euros ingresaron al mercado europeo, lo que equivale a más de 145 cada segundo. De ese total, el 91% procedía de China.

TEMU SHEIN En busca de una solución permanente Según un portavoz de la UE, la tasa de 3 euros, que es tan solo el primer paso de muchos, se aplicará de forma temporaria hasta que el bloque encuentre una solución permanente para neutralizar este problema.

El ministro de Finanzas de Francia, Roland Lescure, celebró el nuevo impuesto y lo catalogó como una "gran victoria para la Unión Europea". A partir de noviembre de 2026, a esta medida se le sumaría la instauración de tasas de gestión sobre esos mismos envíos de menos de 150 euros. En ese sentido, Bruselas propuso en mayo fijarlas en 2 euros por paquete.