Paritarias de neumáticos: las empresas hicieron ofertas salariales por separado y el gremio las rechazó

La negociación lleva casi un año sin que hayan podido llegar a un acuerdo. Ya se hicieron más de 40 audiencias.

Bridgestone hizo una oferta salarial más elevada que sus pares Pirelli y FATE.

La negociación paritaria de la industria del neumático volvió a tensarse luego de la última audiencia virtual entre las empresas fabricantes - Bridgestone, Pirelli y FATE - y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino ( SUTNA ).

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Las compañías presentaron nuevas propuestas de incremento salarial para 2025, pero con una particularidad: son diferenciadas , es decir que cada compañía ofreció cifras diferentes según sus posibilidades.

Esto hizo que fueran inmediatamente rechazadas por la representación gremial, que cuestionó tanto los porcentajes ofrecidos como el hecho de que no exista una propuesta unificada del sector patronal.

La audiencia del viernes último mostró nuevamente las profundas diferencias entre las partes, que llevan casi un año de discusión paritaria sin haber podido llegar a un acuerdo sobre los aumentos para 2025. En ese lapso se realizaron ya más de 40 audiencias , entre virtuales y presenciales, ante la Secretaría de Trabajo de la Nación.

Las empresas insistieron en que la situación económica del sector continúa siendo “altamente desafiante” y que los incrementos propuestos buscan preservar el empleo y la sustentabilidad productiva, según la información que figura en el acta de la reunión.

El SUTNA, por su parte, denunció que las patronales mantienen ofertas “por debajo de los adelantos a cuenta” otorgados unilateralmente y acusó a las compañías de actuar con “mala fe” en la negociación.

La propuesta de Bridgestone

La compañía de origen japonés Bridgestone planteó en la audiencia que, “realizando un máximo esfuerzo”, procura “sostener el equilibrio entre la continuidad del empleo y las posibilidades reales del negocio”. En ese marco presentó el siguiente esquema:

-Desde el 1° de marzo de 2025: aumento remunerativo del 3,3%, calculado sobre los salarios vigentes al 31 de diciembre de 2024.

-Desde el 1° de junio de 2025: aumento remunerativo del 6,7%, acumulado sobre los haberes resultantes de marzo.

-Desde el 1° de septiembre de 2025: aumento remunerativo del 4%, acumulado sobre los salarios de junio.

-Desde el 1° de diciembre de 2025: aumento remunerativo del 8%, acumulado sobre los salarios de septiembre.

Según la empresa, el incremento total del año asciende al 23,8%, aplicable únicamente al personal activo al momento de la firma del acuerdo.

La propuesta de Pirelli

En términos similares se expresó la multinacional italiana Pirelli. La firma afirmó estar realizando “un esfuerzo extremo” para presentar una mejora salarial frente a la situación “altamente desafiante” del sector. Su oferta replica el esquema inicial de Bridgestone, con una sola diferencia: el incremento final de diciembre es 4 puntos porcentuales menor. La propuesta completa es la siguiente:

-Desde el 1° de marzo de 2025: aumento remunerativo del 3,3%.

-Desde el 1° de junio de 2025: aumento remunerativo del 6,7%, acumulativo.

-Desde el 1° de septiembre de 2025: aumento remunerativo del 4%, acumulativo.

-Desde el 1° de diciembre de 2025: aumento remunerativo del 4%, acumulativo.

Pirelli explicó que su propuesta rige para todo el personal activo y ratificó su voluntad de “mantener abierto el canal de diálogo”, remarcando la intención de evaluar la evolución económica para retomar más adelante la negociación del tramo 2025-2026.

La situación de FATE

FATE, la fabricante de origen nacional, se presentó como la que enfrenta la situación más crítica. Argumentó que atraviesa “una muy delicada situación en términos económicos y productivos”, agravada por múltiples factores: caída de ventas, imposibilidad de exportar competitivamente, aumentos de costos dolarizados e importaciones desde China en condiciones que calificó de “desleales”.

Por este motivo, sostuvo que existe una “imposibilidad objetiva de acompañar las propuestas” de Pirelli y Bridgestone.

Aunque no presentó un esquema propio, FATE aclaró que, si el sindicato aceptara la propuesta de Pirelli, fijaría su posición dentro de las 72 horas siguientes.

Los argumentos del SUTNA

Luego de escuchar a las tres compañías, el SUTNA expresó un rechazo categórico a las propuestas, según consta en el acta. El gremio afirmó que si bien las empresas “presentaron propuestas más cuidadas” respecto de la audiencia anterior, lo ofrecido continúa “por fuera de todo formato que se encuadre en las reglas básicas de la negociación paritaria”.

También remarcó que existen “tres posiciones diferentes”, lo cual a su entender demuestra “la falta de voluntad” de presentar una oferta seria y conjunta.

El sindicato cuestionó particularmente que las ofertas actuales estén por debajo de los adelantos a cuenta de futuros aumentos que las empresas venían otorgando de manera unilateral.

Según el gremio, Bridgestone había otorgado un 24% de adelantos a cuenta y Pirelli un 20%, mientras que las propuestas formales que presentaron en la audiencia fueron de 23,8% y 19,2%, respectivamente. Es decir, están por debajo de los incrementos que representan los adelantos.

Sobre FATE, el gremio subrayó que la empresa “elude colocar una propuesta concreta” y mantiene “desde enero los salarios sin modificación alguna”.

En este contexto, el SUTNA anunció que continuará en estado de “recorridas, charlas y asambleas en todas las fábricas” y que se presentará ante autoridades de cada planta para “agilizar la búsqueda de un acuerdo”, dado el carácter alimentario del salario y la urgencia de avanzar en la negociación.

La réplica de las empresas

Frente al duro planteo del gremio, la representación empresaria rechazó las acusaciones durante la misma audiencia. Las compañías señalaron que la postura del sindicato es “imprecisa e improcedente” y que no existe “ninguna obligación legal, reglamentaria ni convencional que imponga presentar una propuesta unificada”.

Agregaron que la exigencia de una oferta única “carece de fundamento” y desconoce la práctica histórica del sector, que funciona bajo un esquema de negociación tripartito, en el que cada empresa formula propuestas según su realidad productiva y económica.

Además, las empresas aclararon que los adelantos “a cuenta de futuros aumentos” fueron “actos unilaterales, voluntarios y extraordinarios”, otorgados para mitigar coyunturas específicas y sin carácter convencional.

En consecuencia, remarcaron, no pueden ser utilizados como referencia obligatoria dentro de la paritaria. “Intentar equipararlos con ofertas paritarias formales supone una distorsión del proceso de negociación”, afirmaron.

La representación del sector patronal sostuvo que sus propuestas se encuentran “alineadas con los principios de la negociación colectiva”, destacando la buena fe, la razonabilidad y la preservación de la actividad productiva y el empleo. También ratificó su voluntad de continuar negociando “en un marco de diálogo realista”.

Al cierre de la audiencia, el SUTNA reforzó sus críticas y sostuvo que la presentación de propuestas separadas constituye “un artilugio que denota la mala fe negocial de la patronal” y que busca “dilatar las negociaciones salariales”, generando un impacto directo en el poder adquisitivo de los trabajadores.

El gremio denunció además que las empresas utilizan el instrumento de los “AFA”, adelantos a cuenta de futuros aumentos, para “desnaturalizar el diálogo paritario”. Advirtió que, si la patronal no modifica su accionar, el sindicato “se reserva el derecho de llevar adelante las acciones gremiales que crea correspondientes”.

Frente a la nueva falta de acuerdo, los funcionarios de la Secretaría de Trabajo convocaron a una nueva reunión virtual para el jueves 11 de este mes.