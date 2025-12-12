La Fed anticipa crecimiento económico para 2026, pero no es suficiente para los deseos de Donald Trump

Luego de que en la jornada de ayer se recortaran 25 puntos básicos de las tasas de interés, la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos proyectó un crecimiento más rápido , una inflación más baja y un desempleo estable de cara a las elecciones de mitad de período de 2026 . Asimismo, anticipó que el país saldrá de un período de volatilidad y agitación por los aranceles y la inmigración hacia un año de sólida productividad con un gasto de consumo sostenido.

"Realmente quiero ceder este puesto a quien me reemplace con una economía en plena forma: eso es lo que quiero hacer" , declaró el presidente, Jerome Powell , en su conferencia de prensa del miércoles, tras la decisión de la Fed de recortar la tasa de interés oficial por tercera vez consecutiva, y agregó: "Quiero que la inflación esté bajo control, que baje al 2%, y quiero que el mercado laboral sea sólido" .

Sin embargo, nada de esto contenta al presidente de EEUU, Donald Trump , quien, lejos de avalar la cautela impuesta por Powell, cree que estas reducciones deben llevarse a cabo con mayor agresividad . Es por eso que ya preparó una preselección con candidatos a quedarse con la presidencia de la Fed, entre ellos Kevin Hassett , su principal asesor económico, quien puede cumplirle sus demandas.

De todas formas, a pesar de poder heredar una economía sólida, asumirá el liderazgo de un grupo que no está convencido en absoluto de la necesidad de una mayor flexibilización de la política monetaria.

Las proyecciones trimestrales muestran que los precios están aumentando más rápido, las tasas de interés son más altas y el crecimiento económico es más lento de lo que los banqueros centrales anticiparon en septiembre pasado, justo antes de la victoria electoral de Trump en noviembre. De todas formas, esperan que se disminuya el temor sobre lo que algunos analistas llamaron "estanflación light", con alto desempleo y alta inflación .

fed reserva federal powell.jpg Federal Reserve

Proyecciones para el 2026 y elecciones de medio término

Según las nuevas proyecciones de la Fed, se espera que la inflación finalice 2026 en el 2,4%, frente al 2,9% de finales de este año, así como que el crecimiento económico se acelere al 2,3%, en comparación con el 1,7% de este año —dato positivo a pesar del shutdown que azotó al gobierno de Trump—. Asimismo, se prevé que la tasa de desempleo, que se informó en 4,4% en septiembre, aumente ligeramente antes de terminar 2026 nuevamente en 4,4%.

Mientras tanto, caen los índices de aprobación del presidente republicano sobre la economía, ya que los problemas de inflación y asequibilidad, los cuales Trump usó para hacer campaña en las pasadas elecciones, siguen sin resolverse. Los precios de los alimentos subieron un 2,7 % anual en septiembre, frente a menos del 2 % cuando regresó al poder en enero, y los altos precios de la vivienda y las altas tasas de interés hipotecarias hicieron imposible el acceso a una.

Por otra parte, las elecciones intermedias del próximo noviembre determinarán el control del Congreso durante el resto del mandato de Trump. En este marco, tanto él como miembros de su administración acusaron a los funcionarios de la Fed de jugar a la política con sus proyecciones y de tomar la decisión de pausar un ciclo de recortes de tasas que se preveía que continuaría.

Pero lo que ven las autoridades del banco central estadounidense son riesgos al alza para la inflación y riesgos a la baja para el empleo, una combinación que, según sugiere Powell, generó una profunda división entre los representantes.