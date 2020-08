Tarjetas de crédito: investigarán a los bancos por el plan de refinanciación

Cumplido los tres meses de gracia, en agosto comenzó a vencer la primera de las nueve cuotas.

Los bancos tuvieron que aplicar en forma obligatoria y automática este plan a los usuarios que dejaron saldos pendientes de pagos al 30 de abril.

Más de 2,5 millones de hogares recibieron este mes sus resúmenes de tarjeta con las cuotas del plan de refinanciamiento dispuesto por el Gobierno nacional en el inicio de la cuarentena, y se encontraron con el cobro de un interés mayor al anunciado (que era del 43%) y con la necesidad de cubrir esos importes en momentos en que sus economías están colapsadas debido a que los ingresos no se recuperaron desde entonces.

Así lo denunció en un informe publicado ayer la consultora CERX, quien aseguró que había disparidades entre lo que cobra, en algunos se cumple el 43% y en otros no, lo que desconcierta. Además mucha gente que entró pensó que pagaría $147 cada $1000 de cuota. Pero llegaron más de $400 por cada $1000 de cuota. Es que la cuenta es más compleja: porque los $147 además de no incluir IVA sobre intereses, no se cobra sobre $100 de cada cuota sino en cada cuota se cobran $147 sobre cada $1000 de la deuda inicial total, no sobre la deuda que va quedando.

"Es muy importante que el BCRA aclare para aplacar el malestar que se generó y que la gente entienda para reclamar excesos. Además, el vencimiento del plan ocurre cuando la cuarentena sigue, las familias están muy endeudas y los ingresos no se recuperaron. Si bien la tasa de 43% implica una fuerte reducción sobre la tasa que tenían los bancos a marzo, para muchas familias en el contexto actual, es impagable", resalta la consultora.

Se enfatiza que "mientras la deuda sobre consumos actuales y viejos sigue creciendo y los hogares no logran recuperar sus ingresos, vencieron los tres meses de gracia por refinanciación de las tarjetas de crédito que se hizo en abril. Las cuotas llegaron en los resúmenes de agosto, sobre los consumos de julio, con las tarjetas ya colpasadas".