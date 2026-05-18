Paritarias de bancarios: acordaron un aumento salarial del 2,6% para abril y en el año acumulan 12,3%

Los trabajadores bancarios pactaron una nueva suba salarial acorde al ritmo inflacionario. El piso de ingresos se elevará a $2.319.195,20.

La Asociación Bancaria anunció este lunes un acuerdo con las cámaras empresariales para elevar los salarios de los trabajadores en un 2,6% durante el mes de abril. El incremento pactado elevará el piso salarial a $2.319.195,20.

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La actualización comunicada por el gremio que conduce Sergio Palazzo se aplicará en todas las remuneraciones "mensuales brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas", e incluirá también los adicionales convencionales y no convencionales.

Con el incremento previsto para abril, la paritaria bancaria acumula una suba del 12,3% en los cuatro primeros meses del año, sobre los salarios de Diciembre 2025. La evolución salarial corre en paralelo al 12,3% calculado por el INDEC para el mismo período .

El esquema acordado mantuvo el mecanismo de ajuste vinculado a la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC , consolidando un sistema que buscó acompañar la dinámica inflacionaria.

Para determinar los aumentos, se tomó como referencia la remuneración correspondiente a diciembre de 2025 y se evaluó la inflación acumulada desde enero de 2026 hasta el período de actualización.

El resultado surgió de la diferencia entre esa variación de precios y los incrementos ya otorgados durante el año, lo que permitió ajustar los salarios de manera proporcional frente a eventuales aceleraciones inflacionarias.

Ingresos para los bancos

Con la aplicación del nuevo aumento, el salario mínimo inicial quedó fijado en $2.319.195,20, cifra que funciona como base para el cálculo del resto de los ingresos.

Sin embargo, el monto final percibido por los trabajadores suele ser superior, ya que incluye adicionales como presentismo, formación académica y compensaciones específicas, entre ellas el arqueo de caja.

Estos componentes varían según la función y la entidad, pero forman parte del ingreso total dentro del sistema financiero.

Paritaria bancaria de mayo

El gremio de trabajadores bancarios también anunció que, según lo acordado con las cámaras, "se continuará de igual manera con la actualización del mes de Mayo, siguiendo el mismo mecanismo y el alcance estipulado en los acuerdos salariales que se realizaron hasta el momento".

La próxima negociación paritaria se retomará durante la segunda quincena de junio.

De esta manera, desde la Asociación Bancaria garantizamos que los trabajadores/as bancarios/as continúen salvaguardando el poder adquisitivo de los salarios.