Bascula el Kremlin por el dólar: deuda, almuerzo en el Torreón, tasa y gambito empresario en Mar del Plata

Qué dijo Milei, qué repitió Luis Caputo: el tiempo es de Dios

Conviene entonces concentrarse en el mensaje presidencial. Milei sostuvo que "cuando no haya más dinero excedente en el mercado, eso va a permitir que converjan la tasa de interés, el tipo de cambio y la inflación, y cuando ya no haya más exceso de oferta de pesos, entonces puedo abrir el cepo". El momento liminar fue cuando el mandatario, en pleno trance analítico, se metió de lleno con las preguntas retóricas.

"¿Y cuándo salgo del cepo?, me preguntan y yo respondo: el tiempo es de Dios, yo no sé cuándo es el tiempo", señaló el Presidente frente a los asistentes en el auditorio de las Jornadas. Y a posteriori enhebró el desarrollo de los equilibrios que deberán alcanzarse antes que ello, la salida del cepo, ocurra.

Pero continuó: "Si no hay más exceso de oferta de dinero, conforme desaparece el money overhand, entonces ahí sí puedo levantar todos los controles, abrir el cepo. Aun cuando no tenga dólares, porque voy hacia un sistema de tipo de cambio flexible”… Eso sí, reconoció el presidente que, al menos en un principio, ese movimiento cambiario podría tener un impacto "inflacionario inducido", pero de corta duración.

Henos aquí en el Coloquio para reafirmar nuestro credo

En esa línea articuló, el miércoles, el ministro Luis Caputo. Ante un auditorio recién llegado a la Feliz, repitió el mismo mantra que horas después, en privado y ante empresarios, evocaran sus adláteres, Santiago Bausili, y los secretarios coordinadores de Producción y de Energía y Minería, Juan Pazo y Daniel González, en el restaurante del Torreón del Monje.

Para ponerlo en una frase: que el blanqueo es un éxito (ya lleva u$s14.000 millones), el "crawling peg" del BCRA va a continuar de la misma manera, se negocia con el FMI pero aún no hay novedades y menos "new money", los dólares que tienen los argentinos de ahorro hay que ponerlos a andar en la economía, se saldrá del cepo a su momento pero no ahora, pero sí habrá medidas parciales, la anunciada ayer con el acortamiento de los plazos al pago de importaciones, alguna que vendrá relacionada con el flujo de inversiones y por último, el giro de utilidades al exterior. ¿Más tasa de interés por parte del BCRA? No, por ahora, para los bancos, la salida es prestar más.

Más deuda, la verdadera complicación para salir del cepo

El miércoles, Justo a la misma hora que Milei hacía su número, y quizás marcando parte de una ecuación que pareciera alejar al Gobierno de lo que el presidente enrulaba cadente ante el auditorio del BCRA, la Secretaría de Finanzas que depende del Ministerio de Economía daba a conocer un informe preocupante. Informó que en nueve meses, el stock de deuda bruta aumentó u$s89.395 millones.

El 81% de la deuda corresponde a Títulos y Letras del Tesoro Nacional, el 17,2% a obligaciones con Acreedores Externos Oficiales, el 0,9% corresponde a Adelantos Transitorios y el 0,9% restante a otros instrumentos. Todo esto se hilvanó con los comentarios del ex vice del BCRA, Gustavo Cañonero, que en las mismas Jornadas había advertido por el stock de deuda vigente como una de las principales trabas para avanzar en el levantamiento del cepo y quizás, como un tiro por elevación a las falencias del actual programa económico y financiero.

Sobran pesos, sobran dólares, falta confianza

El exfuncionario sostuvo que a la economía argentina le están sobrando pesos. “En términos de stock todavía tenemos un gran problema de exceso de pesos. Al tipo de cambio paralelo son u$s85.000 millones. Lo que uno espera que el Gobierno haga es fortalecer la demanda genuina por pesos”, señaló. El economista dijo que “esto preocupa ya que si uno quiere tener un programa de estabilidad, esto (el exceso de pesos) tiene que ser relevante en el proceso de diseño de un programa”.

Más allá de que el Gobierno ha logrado con sus medidas comprimir la brecha cambiaria e incrementar la demanda de pesos del público a través del crédito, con una suba de tasas, Cañonero consideró el problema del stock no está resuelto. Consideró que resolver el problema del sobrante de pesos “es el gran desafío argentino”, ya que a su entender “el ajuste fiscal resuelve solo el flujo y el desastre de los últimos años queda en el stock”.

En esa línea, un informe publicado por la Fundación Mediterránea en los últimos días, sostuvo que "si bien el Presidente no le quiere poner fecha a un levantamiento del cepo cambiario, esperando que baje más la inflación y tener más dólares en el Banco Central, entre otras condiciones, no debería dejar pasar la ventana abierta" que sugiere el calendario electoral en los próximos meses. La especulación de la Mediterránea es que luego, con las elecciones muy cerca, sería más complejo.

En paralelo, la agencia Bloomberg consignó hace algunas horas que algunos bancos de Estados Unidos que visitaron en los últimos meses el país se regresaron con el mensaje a sus clientes de que el presidente Milei no piensa liberar el cepo, como mínimo, hasta después de las elecciones 2025. ¿Será?