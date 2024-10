Javier Milei defendió el equilibrio fiscal y los vetos al Congreso: "Estoy dispuesto a pagar los costos que tenga que pagar"

El Presidente reafirmó su compromiso con el déficit cero. "Es un logro que no hemos abandonado ni vamos a abandonar", dijo. También habló de deflación y cepo.

El presidente Javier Milei reafirmó esta tarde su compromiso con el equilibrio fiscal en pos del saneamiento de las cuentas públicas y dijo estar dispuesto "a pagar los costos que tenga que pagar" con tal de sostener el déficit cero. "Es un logro que no hemos abandonado ni vamos a abandonar", adelantó. También habló de deflación y del cepo.

"Una de las cosas que nos rompía los ojos era lo que estaba pasando con la inflación a principio de diciembre. Cuando tomaban las dos primeras semanas, el ritmo venía a 7700%. Estábamos al borde de un colapso macroeconómico", dijo y denunció: "Teníamos pasivos remunerados que el gobierno anterior, de manera intencionadas, pasó a posiciones de un día. No fue casual. Podía estallar en un día".

En ese sentido, defendió haber aplicado un ajuste inmediato sobre las cuentas estatales y los pasivos remunerados del BCRA. Y cuestionó a quienes lo acusan de haber trasladado el costo a la sociedad mediante la devaluación de diciembre, cuando el tipo de cambio saltó 118% y la inflación se disparó: "Me causa gracia los comentarios de analistas diciendo “Milei devaluó”. Si la brecha era del 200% y las reservas eran negativas en casi u$s12 mil millones yo no devalué. La devaluación estaba ahí. Era cuestión de sincerar".

Javier Milei defendió la deflación, respaldó el plan económico y habló del cepo

Milei destacó que las medidas tomadas en aquel momento permitieron avanzar en la meta del déficit cero. "El programa económico era tan sólido que en un fin de semana el FMI nos cedió la posibilidad de seguir adelante, con reparos, sobre por ejemplo que era imposible alcanzar el déficit cero. Nosotros nos lo proponíamos alcanzar a fines de 2024. Recuerdo economistas diciendo que era imposible hacer un ajuste de más de un punto del PBI. Demostramos al Fondo la consistencia de nuestro programa".

Al respecto, el economista libertario reiteró su defensa "a cualquier costo" del equilibrio fiscal. "Es un logro que no hemos abandonado ni vamos a abandonar".

"Cuando hubo que poner sobre la mesa cuando los populistas nos querían romper las cuentas, hicimos lo que teníamos que hacer, independientemente del impacto que podía tener en mi imagen", dijo y agregó: "Yo no vine a cuidar mi imagen y a hacer vida política. Vine a arreglar los problemas de la Argentina y estoy dispuesto a pagar los costos que tenga que pagar. Si le tengo que vetar a los jubilados y a los farsantes que defienden sus curros a través de la figura de las universidades lo voy a hacer porque mi compromiso con el equilibrio fiscal es inclaudicable".

En ese sentido, celebró que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) funcionará como órgano auditor de las universidades nacionales y sostuvo que "los chorros están en peligro". "Hoy salió el dictamen, los vamos a poder auditar, los chorros están en peligro", dijo.

En otro pasaje de la disertación, cargó contra los economistas que hablan en contra de la deflación y sostuvo que "es una devolución de ingresos al resto de la población en contra del Estado". "Eso está muy bien", agregó, al contradecir a quienes plantean que tanto la inflación como la deflación son procesos nocivos para una economía.

El jefe de Estado también se refirió a la eventual salida del cepo al dólar, al repetir que no sabe cuando se concretará y que "va a depender de la decisión de los agentes".

"¿Cuándo salimos del cepo? El tiempo es de Dios... va a depender de la decisión de los agentes. Cuando a inflación observada vaya tendiendo a la inflación inducida, va a ir despareciendo el money overhang (sobrante monetario). Ahí convergen los tipos de cambio y la tasa de inflación, y conforme voy resolviendo el tema de los stocks y, si no hay exceso de oferta de pesos, puedo abrir el cepo aun no teniendo dólares. Hay que ver esta mecánica. Ese día vamos a abrir el cepo. Cuándo será, no sé", cerró.