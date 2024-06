Alivio para las reservas: BCRA anunció que renovó los u$s5.000 millones del swap con China hasta julio de 2026

El Banco Central (BCRA) informó que, finalmente, tras varias idas y vueltas , logró acordar la renovación del tramo del swap de monedas con el Banco Popular Chino (BPOC) . Así, el regulador monetario no deberá desembolsar los u$s5.000 millones (35.000 millones de yuanes) de las reservas , lo que significa un gran alivio para el Gobierno.

Si bien aún se desconocen las condiciones puntuales del acuerdo alcanzado , lo que se sabe es que ambos reguladores pautaron que, tras un plazo de 12 meses (desde junio de 2025) en los que no habrá desembolsos, el BCRA comenzará de reducir gradualmente el monto activado del swap. Lo hará durante otros 12 meses y, de esta manera, el tramo mencionado se desactivará por completo a mediados de 2026. Así, la extensión será por un período total de dos años, de los cuales uno (el primero) será de gracia.

La novedad sorprendió a gran parte del mercado dado que, tal como plantea Federico Zirulnik, economista del Centro de Estudios Económicos Scalabrini Ortiz (CESO), "hasta hace unos meses, era lo esperable por todo el arco económico, pero el mal manejo de la política exterior y el ruido en cancillería hicieron tambalear la posibilidad de que se renovara". Así, celebra el hecho de que "haya primado la cordura".

Acuerdo por el swap: el mercado lo ve como una buena noticia

En ese contexto, el mercado celebra el anuncio del BCRA. "Es una excelente noticia, ya que era un factor de preocupación de los bonistas, porque costó mucho reconstruir las reservas internacionales desde niveles muy negativos, y la posibilidad de que hubiera que hacer ese pago volvió a generar mucha fragilidad financiera", dice a Ámbito respecto del anuncio Leonardo Chialva, CFA y socio de Delphos Investments.

Así, el economista Claudio Caprarulo, director de Analytica, evalúa que "hubiese sido un error grave del Gobierno si no lograba su renovación" y destaca que el mercado no tenía incorporado o al menos como más probable un escenario así, por lo que indica que esta novedad no modifica las proyecciones de la consultora.

En igual sentido, el economista de EcoGo Sebastián Menescaldi indica que "la decisión genera mayor tranquilidad dado que evita drenar la liquidez en dólares que tiene el BCRA", que está intentando reconstruir, tras un abuso de la misma del año pasado. Así, evalúa que este acuerdo es una buena señal que evita episodios de estrés.

A lo que Ignacio Zorzoli, director de Finanzas del Centro de Estudios Económicos Argentina XXI (CEEAXXI), agrega que, por un lado, haber pospuesto el vencimiento de acá a 2026, "permite ganar un tiempo precioso para impulsar más reformas estructurales".

Un espaldarazo político

Zorzoli destaca que "llegar a buen puerto en este tipo de negociaciones bilaterales, especialmente con China, representa un espaldarazo político también a la credibilidad del Gobierno, justo en el momento en que la ley Bases podría aprobarse en el Senado".

Asimismo, comenta que "cada dólar que el BCRA pueda rescatar le permite acercarse en tiempos a los objetivos de corto y mediano plazo, que son: salir del cepo, reducir el impuesto PAIS y apagar todo tipo de alerta que presione sobre la emisión monetaria futura".