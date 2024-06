Diana Mondino, el swap con China y las internas en el Gabinete

La necesidad de alguien que pudiera hablar de igual a igual con los principales acreedores del país (Milei lee algo y chapurrea inglés) y sus gobiernos, aun a costa de ciertos ruidos que podrían darse en lo estrictamente diplomático, mas que justificaban la decisión.

Un claro ejemplo de esto lo vimos a mediados de abril cuando terminó siendo la gestión de Mondino ante su par brasileño (habla perfecto inglés, francés y portugués) lo que salvó la situación de falta de gas en el país

El swap con China

La renegociación del swap con China, era algo que el mercado y el FMI daban por descontado, pero que a medida que pasaba el tiempo, se iba complicando de manera creciente, más por la intransigencia del Gobierno con el tema de las represas y los ferrocarriles que por cualquier otra cuestión

Cada tanto, China necesita darle un “coscorrón” a algún país que no se aviene a sus condiciones, como ejemplo para el resto de sus intereses geopolíticos. El dinero no importa, lo que importa es el poder y el respeto, no entender esto es no conocer a China (que nunca entenderemos del todo).

y muchos han imaginado repúblicas y principados que nunca conocido en la realidad porque nuestra forma de vivir está tan alejada de la forma en que .JPG "y muchos han imaginado repúblicas y principados nunca conocidos en la realidad, porque están tan lejos de cómo se vive y cómo se debe vivir, que quien abandona lo que hace, por lo que debe hacer, aprende más rápidamente la ruina que su conservación", Il Principe

Esto significa que la renovación del swap era un fracaso aun antes de iniciarse las gestiones. Esto lo confirmó Mondino después de su primer viaje a China a fines de abril, cuando admitió que el swap tendría que pagarse en efectivo, en lo que fue tal vez su primer error en este tema (el "Toto" no se lo perdonó: a los mercados no se les avisan las malas noticias ).

No importa que la operación de seducción y convencimiento estuviera destinada a naufragar desde un principio, o que el aporte de la gente de Caputo -que deberían de haber provisto una salida- no sirviera de nada, “el flaco dedo acusador” apunto de lleno a la canciller.

La hermana y los viajes

Los argentinos estamos acostumbrados a que los presidentes hagan uso, hasta el abuso, de algunos de sus privilegios. Un ejemplo de esto fue el empleo de los aviones presidenciales para enviar los diarios e incluso algunos muebles a la residencia de los Kirchner en el Calafate, mientras estos vacacionaban allí, y presidian el país.

Si bien el monto no era relevante, se habla de unos u$s75.000, mereció el procesamiento de la Presidente quien finalmente fue absuelta mas por cuestione de forma que de fondo

La decisión presidencial de realizar todos los viajes al extranjero en aviones de línea fue muy bien recibida por todos los argentinos, esto no duró demasiado y a mediados de Abril, Milei comenzó a utilizar la flota oficial

Los hombres son tan simples y tan dispuestos a obedecer las necesidades presentes, que quien engaña siempre encontrará alguien que se deje engañar Cap XVIII.JPG "Los hombres son tan simples y tan dispuestos a obedecer las necesidades presentes, que quien engaña siempre encontrará alguien que se deje engañar" Il Principe

El problema es que en su agenda mezcla cuestiones religiosas, personales y oficiales, y las líneas entre ellas se han estado difumando cada vez más, en la medida que más viajes suma. Con siete viajes desde que asumió y sendos programados a Europa en las próximas dos semanas (todavía no piso ningún país limítrofe), ningún otro presidente argentino acumulo a esta altura tantas millas como él.

Estas líneas parece que se rompieron el 17 de mayo cuando el viaje a España para participar del acto partidario de la organización VOX que mereció un pedido de investigación a la oficina anticorrupción

porque en general los hombres juzgan más por los ojos que por las manos, pues todos pueden ver, pero muy pocos tienen que sentir..JPG "Porque en general los hombres juzgan más por los ojos que por las manos, pues todos pueden ver, pero muy pocos tienen que sentir". Il Principe

Históricamente la Secretaría General de la Presidencia se ha hecho cargo de los viajes presidenciales. Como estos números son de acceso público y tal vez para evitar la desinteligencia con Cancillería que marcó el “off side” del viaje a España, Karina Milei decidió la semana pasada “tirarle el fardo” a Mondino. La idea es que el Palacio San Martin sea quien pague. Con esto todos los viajes serían “oficiales”, presidencia se ahorra entre u$s700.000 y u$s1 millón que viene gastando por viaje, y el destino de las partidas… habrá que buscarlas.

Aun a riesgo de enfurecer a “El Jefe”, Mondino -quien quisiera darle una embajada a Posse como premio consuelo a pesar que para el presidente es alguien que “es historia” - rechazó la idea, cociente que los casi 100 desafectaciones que tuvo que realizar en el Ministerio la dejan sin argumentos frente al resto del cuerpo diplomático. Al final y no del mejor modo, la hermana impuso el poder presidencial y los próximos viajes quedan a cargo de Cancillería.

Dicen que hay personas que no soportan a las mujeres que son más inteligentes que ellas y que además se les nota. Será así....

La ira del León

Lo anterior se monta sobre lo que sigue. El viernes, se realizó en el Centro Cultural Islámico en Palermo una cumbre con los principales referentes árabes e islámicos en el país, organizada por Cancillería y el Centro quien era el que cursaba las invitaciones. La posición personal de Javier Milei frente al conflicto en Gaza es harto conocida por lo que su presencia resultaba significativa para limar asperezas y hermanar posiciones.

En un giro que sorprendió a más de uno, el jueves Cancillería se había a adherido a un Pedido de Alto el Fuego -la primera vez que nuestro país pedía tal cosa- y liberación de los rehenes en manos de Hamas que impulsaban la Casa Blanca y otros 15 países (hoy Milei, azuzado por quien ya sabemos, ve esto como un trampa que le tendió la Canciller).

Pero la cosa es que minutos antes de las 10 de la mañana, a 200 metros de la mezquita, el Presidente se anotició que entre los asistentes al encuentro -habían sido invitados 20 diplomáticos del mundo árabe- iba a estar el encargado de negocios de la Embajada de Palestina: simplemente, “ardió”.

Un príncipe obligado a comportarse como una bestia debe imitar al zorro y al león porque el león no puede protegerse de las trampas y el zorro defenderse de los lobos.JPG "Un príncipe obligado a comportarse como una bestia debe imitar al zorro y al león porque el león no puede protegerse de las trampas y el zorro defenderse de los lobos Es necesario, pues, ser zorro para conocer trampas, y león para espantar a los lobos; pero los que no toman por modelo más que el león, no entienden sus intereses", Il Principe

Le ordenó al chofer dar la vuelta, efectuó un vomitivo llamado telefónico y de ahí cayó en un silencio de radio. Su furia era tal, que se negó a participar del brindis con los periodistas en la Casa Rosada a la una de la tarde.

La ironía del caso es que Joe Biden se reunió con el presidente de Palestina, Mahmoud Abbas -quien nunca fue un favorito de Hamas- varias veces, en julio de 2022, en octubre el año pasado conversaron por teléfono, en Septiembre le hablo el Secretario de Estado Anthony Blinken y este diciembre Jack Sullivan, se asesor en Seguridad, se reunión con Abbas en Ramallah

Arranca la semana

En estos momentos, nada obsesiona mas al presidente Milei que la “cuestión Petovello”, a la que viene defendiendo con uñas y dientes. Esto significa que cualquier resolución respecto a Diana Mondino pasa a segundo plano.

Este miércoles y jueves, los hermanos Milei, Caputo y Mondino debieran de cruzarse durante la ExpoEFI en la Rural (Ámbito es sponsor). Ahí tendremos la primera evidencia de cuan caldeados están las cosas.

ALGUNO~1.JPG "Algunos que piensan que un príncipe que se gana fama de prudente no es por su naturaleza sino por los buenos consejeros que tiene a su alrededor se engañan. Es regla infalible que un príncipe que no es sabio no puede ser bien aconsejado" Il Principe

Inmediatamente después es el viaje a Italia a la reunión del G7 (Alberto Fernández fue invitado en 2022) donde el presidente planea hablar sobre la “Inteligencia Artificial”. Esperemos que esto sirva para apaciguar un poco las aguas.