El Banco Central ya emitió en lo que va de marzo casi $490.000 millones

Si a alguien el Covid-19 ya lo “vacunó” antes de tiempo fue al BCRA. No es momento de rasgarse las vestiduras, está claro que hay que emitir, lo que haga falta, para proteger la cadena de pagos. La inflación pasó para otra agenda. No hay pronóstico, serio, que valga hoy. Si el IPC termina dando 40, 60, o 80% anual a fin de año, Dios dirá. Hoy el norte es como mantener la “acuarentenada” economía doméstica lo más encendida posible. Con ese mandato presidencial el BCRA comenzó la “ardua” tarea de ir lubricando la economía con los pesos que sean necesarios. Si bien ya venía haciéndolo, por otros motivos, el shock externo de la pandemia no solo aceleró todo sino que derrumbó todas las proyecciones monetarias. Se sabía que el BCRA, con este Gobierno, iba a “optimizar” el uso de la “maquinita” para cubrir los agujeros fiscales.