El BCRA hace cuentas antes de llamar a la Casa Rosada por un DNU

El viernes 3 el BCRA le transfirió al Tesoro otros $100.000 millones en concepto de utilidades. Ya esto no es ninguna novedad ante el maremágnum fiscal generado por la pandemia. Pero la capacidad legal de emitir en auxilio del Tesoro no es una escalera al cielo, y tanto Pesce como Woyecheszen saben que no son ni Plant ni Page. Es que aún lejos de rebasar el vaso ya en lo que va del año el BCRA le ha girado al Tesoro $312.000 millones vía Adelantos Transitorios (ATN) más $1,04 billones de Utilidades (TU). O sea, entre pitos y flautas el Tesoro ya recibió $1,352 billones, lo que equivale por ejemplo al 57% de la base monetaria.