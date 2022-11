La deuda remunerada del BCRA ya escaló a casi 9 billones de pesos

Algunos analistas, si bien no menosprecian este tema, consideran que no se trata de ninguna bomba a punta de estallar. Para otros, no es tan relevante porque es un problema del próximo gobierno. Mientras que para otros es un artefacto explosivo que puede implosionar en cualquier momento. Sin embargo, lo que nadie puede soslayar es la dimensión que ha alcanzado este stock, que hoy ya roza los $9 billones. Esto representa nada menos que dos veces la base monetaria total. Al fin y al cabo, se trata ni más ni menos que una masa de dinero emitido que fue “barrida debajo de la alfombra”. El mecanismo sencillo de emitir por alguna circunstancia o motivo racional o no, y luego esterilizarlo vía la colocación de Leliq y Pases y otras Letras en el sistema financiero. Claro que nada es gratis. Esta deuda del BCRA remunera una tasa de interés.