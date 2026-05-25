El Merval busca extender el rebote de la semana pasada en el último tramo de mayo

Si bien el índice líder exhibe subas en lo que va del mes, no ocurre lo mismo para la mayoría de las acciones locales y ADRs. En el caso de los bono soberanos, la situación es mixta. Que mirará el mercado esta semana.

El principal evento doméstico de esta semana será la licitación del Tesoro del 27 de mayo.

El Merval buscará mantener el rally alcista de la semana pasada durante los últimos días de mayo. Sin embargo, en lo que va del mes, el panorama el heterogéneo entre las empresas , con la mayoría de los papeles que cotizan en el panel lideran acumulando bajas mensuales, una situación que se refleja también en los ADRs .

Este lunes es una jornada sin movimientos en el mercado local, debido al feriado del 25 de Mayo . A eso se le suma que tampoco hay operaciones en Wall Street , debido a que coincide con el feriado del Día de los Caídos .

De cara al resto de la semana, además de los avances en el frente internacional, como la posibilidad de un acuerdo entre EEUU e Irán , los inversores del mercado también esperan los resultados trimestrales de varias entidades financieras que se conocerán esta semana, como son el caso de los bancos BBVA, Galicia y Macro .

De todas maneras, el principal evento doméstico será la licitación del Tesoro del 27 de mayo , donde el mercado volverá a medir la demanda por instrumentos en pesos, el nivel de rollover y el apetito por cobertura.

Bonos y riesgo país

En este contexto, los bonos argentinos argentinos cerraron la semana pasada con subas de entre 0,4% y 1,6%, "destacándose la performance del tramo largo de la curva", de acuerdo a Portfolio Personal Inversores (PPI). En consecuencia, el riesgo país cayó hasta alrededor de 514 puntos básicos, una baja mensual de 9,3%.

En lo que va del mes, los bonos argentinos en el exterior muestran un comportamiento mixto, con el AL29 y el AL31 anotando bajas de 0,08%, mientras que el GD46 sube 0,47%. A nivel local, los mayores incrementos se ven en el AE38D (+1,4%), mientras que la única baja se ve en el GD30D (-0,2%).

El Merval busca sostener la suba

El Merval acumuló una suba 5,1% en pesos y en dólares durante la semana pasada, la mayor suba en más de un mes, en un contexto de mayor apetito por riesgo local, y de esta forma volvió a acercarse a los u$s2.000. A nivel mensual, sin embargo, los incrementos son más acotados: en pesos fue de 0,5% y en dólares 1,4%.

Entre las acciones, sin embargo, el mes sigue teñido de rojo, con BYMA liderando las caídas (-7,2%). Las excepciones son Banco BBVA (5,8%), Banco Macro (1,6%), Banco Galicia (3,8%), IRSA (0,5%), Metrogas (0,2%), Transener (0,3%), Banco de Valores (6,6%) e YPF (5%).

Entre los ADRs la situación es similar: BBVA (7,2%), Banco Macro (5,5%), Banco Galicia (5,4%), IRSA (0,4%), Ternium (7%) e YPF (6,3%) son las únicas que suben en lo que va de mayo.