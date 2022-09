Lo que se dice en las mesas

Asado en el Bajo de San Isidro entre exrugbiers del mercado financiero fue la excusa para cambiar “figuritas”, pero no del Mundial. Un exPumita con llegada al “quinto piso” del Palacio comentó que al parecer el team Massa dejó una montaña de promesas en su tour por el DC que endulzó los oídos de los funcionarios y políticos pero dejó un mar de dudas entre los técnicos. A esta altura ninguno de los comensales dudó en que la próxima víctima era el dólar turista y tarjeta. Recién llegado de un raid por Nueva York y Chicago un comensal les advirtió, a modo de mal de muchos consuelo de tontos, que no se quejaran de la inseguridad bonaerense porque en Chicago estaban muy preocupados por el nivel de delincuencia. Contó que en un almuerzo en el influyente Economic Club de dicha ciudad, el CEO de McDonald’s, Chris Kempczinski, aprovechó su discurso para pedirle a las autoridades y a los líderes empresariales que se pongan las pilas en el tema seguridad para frenar la ola de violencia y delincuencia. Kempczinski contó que la cadena, que opera 400 restaurantes en Chicago, está teniendo problemas para convencer a un ejecutivo a trasladarse a esta ciudad de Illinois y que le era más difícil reclutar un nuevo empleado para alguna de las sedes que años atrás. Un dato más, en lo que va del año, varias grandes empresas, incluidas Boeing y la constructora Caterpillar, anunciaron que trasladarán su sede fuera de Chicago, incluso el multimillonario Ken Griffin, director ejecutivo de Citadel, anunció que trasladaría la sede de su firma de fondos de cobertura de Chicago a Miami, Florida, argumentando el aumento de la delincuencia. A la hora del café, el político del grupo, mostró los últimos números de una de las principales encuestadoras que evidenciaron que el sentimiento que reina en la opinión pública es de incertidumbre y angustia, y que la dirigencia está totalmente alejada de los temas que le preocupan a la gente, cada uno juega su juego, y tampoco la oposicón ayuda. Sobre el efecto Massa, el sondeo plantea dudas sobre cuánto tiempo le dará la gente, porque el único que le otorgó tiempo al ministro es el establishment. En la gente generó poca expectativa, solo tuvo impacto en el establishment. El caso de Marcos Juarez reflejó no solo el fallo de las encuestas sino que la gente ya no dice a quién va a votar. Más allá de a quién votaría hoy, a un año de las elecciones, surgió el dato que entre los menores de 40 años Javier Milei es el único que gana terreno, pero entre los mayores de 40 pierde. Se percibe además un combo preocupante en la sociedad, mucha violencia y el impacto de la crisis económica en los sectores más vulnerables. Esto no lo están viendo bien los políticos, según la encuesta.