Lo que se dice en las mesas: ¿Por qué se habla del 8-S?

En otro zoom se habló mucho del tema tributario, a la espera de la moratoria amplia. Mucha bronca con el llamado “impuesto a la riqueza” que según expertos de la talla de Guillermo Pérez (Grupo GNP) es confiscatorio, ya que recordó que Bienes Personales pasó de una alícuota de 0,25% a 1,25% y este va a 2,25%. Sobre la situación de las pymes en crisis se recomendó la opción de presentar la DD.JJ. (o una multinota) y no pagar. Esta opción para los que no pueden afrontar los impuestos es mejor que presentar una DD.JJ. con base 0 porque se expone a la Ley Penal Tributaria y si no la presenta y no paga, corre el riesgo de que AFIP determine la base presunta. Mucho tecnicismo y mucha bronca porque se sabe que vienen más impuestos. Al respecto trascendió que IDea están trabajando en un proyecto de reforma tributaria. Aquí un hombre allegado al peronismo comentó que la marcha atrás respecto del cupo de u$s200 para el IFE se tomó porque vieron que al fin de cuentas ayudaba a tener nutrido al “blue”. Todo manta corta.

Lo cierto es que en el mundo desde Wyoming, en la tradicional cumbre de Jackson Hole (de la banca central mundial) hubo otro déjà vu a la era Macri del “Inflation Targeting”, luego que Jerome Powell, jefe de la Fed, girara en pos de tener más inflación con el objetivo de aumentar el empleo. Ahora la Fed deja de lado la “curva de Phillips” y promete tasas bajas a morir. En Wall Street se habla mucho de la fuerte apuesta contra el mercado del llamado “rey de los fondos de inversión del que nunca oirán hablar” el gestionado por Jeffrey Talpins (Element Capital) que reposicionó u$s16.000 millones ante el derrumbe de las Bolsas. Quien fue la sorna del mercado fue el célebre DJ-Sol, el CEO de Goldman Sachs (David Solomon) que en la fiesta furtiva que hizo en los Hamptons (de la que ya hablamos por la ira que le generó al gobernador Cuomo) apenas recaudó u$s150.000. ¿Crisis? ¿Qué crisis?