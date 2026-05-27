El Tesoro recompró Letras Intransferibles al BCRA por $18,4 billones: ¿cuál es el verdadero efecto monetario?

La operación fue ejecutada con parte de las utilidades que el Banco Central giró al Tesoro por el resultado de 2025. Para el oficialismo, es otro paso en el saneamiento del balance de la autoridad monetaria; para algunos economistas, el efecto relevante depende de mirar el balance consolidado del sector público.

El Gobierno avanzó con la recompra de Letras Intransferibles en poder del BCRA, una operación que busca sanear el balance de la autoridad monetaria pero que también reabrió el debate sobre su impacto monetario y fiscal.

El Gobierno formalizó la recompra de Letras Intransferibles en poder del Banco Central por $18,4 billones , una operación que había sido anticipada por el ministro de Economía, Luis Caputo , luego de que la autoridad monetaria pusiera a disposición del Tesoro $24,4 billones correspondientes a las utilidades del ejercicio 2025.

La medida quedó instrumentada a través de la Resolución Conjunta 27/2026 de las secretarías de Finanzas y de Hacienda , publicada en el Boletín Oficial. Según el texto oficial, el rescate se realizará sobre las letras de vencimiento más cercano y sus subsiguientes en orden cronológico, con instrumentos que tenían vencimientos previstos entre 2029 y 2032.

Según estimaciones del analista Salvador Vitelli , la operación equivale a un monto efectivo de aproximadamente u$s13.225 millones y permitió recomprar Letras Intransferibles por un valor nominal original de unos u$s20.434 millones . Esa diferencia implicaría una paridad promedio ponderada cercana al 65% y un ahorro para el Tesoro de alrededor de u$s7.200 millones frente al valor nominal de los instrumentos.

En la misma línea, el economista Federico Machado calculó que, tras la recompra, el stock remanente de Letras Intransferibles quedaría en torno a u$s32.156 millones de valor nominal, mientras que a valor contable se ubicaría cerca de u$s8.500 millones.

La operación forma parte de una estrategia más amplia del equipo económico para r educir la presencia de Letras Intransferibles en el activo del BCRA . Esos títulos fueron emitidos en distintos momentos como contrapartida del uso de reservas internacionales por parte del Tesoro y quedaron durante años dentro del balance de la autoridad monetaria como activos de baja liquidez y difícil valuación de mercado.

En la lectura oficial, la recompra permite avanzar en dos frentes: por un lado, reducir deuda bruta del Tesoro; por el otro, mejorar la calidad del activo del Banco Central, en línea con el proceso de recomposición patrimonial iniciado a fines de 2023. Economía había estimado que los $18,4 billones serían aplicados a la cancelación de Letras por un total cercano a u$s21.700 millones de valor nominal original, con un impacto equivalente a aproximadamente 3,3% del PBI sobre la deuda bruta.

Sin embargo, la operación también reabrió el debate técnico sobre su verdadero alcance. Para el economista Gabriel Caamaño, el punto clave es distinguir entre el balance individual del BCRA y el balance consolidado del sector público, que incluye tanto al Tesoro como a la autoridad monetaria.

“La deuda consolidada Tesoro-BCRA no cambia, porque las Letras Intransferibles son deuda intra-sector público consolidado. Entonces, cuando se consolida, se elimina y no se suma”, explicó Caamaño.

El efecto sobre la deuda debe leerse con matices

La cancelación reduce el stock bruto informado por el Tesoro, pero no modifica necesariamente la posición consolidada del sector público, dado que se trata de una obligación entre dos organismos del propio Estado.

Caamaño también recordó que estos instrumentos tenían una dinámica particular dentro del esquema financiero oficial, que eran intransferibles, no se negociaban en el mercado y, en la práctica, se renovaban dentro de la relación entre el Tesoro y el Banco Central.

“Cuando uno miraba la deuda del Tesoro, no la miraba con Letras Intransferibles, y cuando uno miraba los vencimientos del Tesoro, que son mucho más importantes que mirar el stock, uno no miraba los vencimientos de las LI, sino que miraba los vencimientos sin ellas”, señaló.

Por eso, relativizó el impacto económico de la cancelación más allá de la mejora contable. “Si antes eran un pase contable que le había destruido el balance al BCRA, porque eran incobrables, intransferibles, entonces también eran un pase contable para el Tesoro. Son un pase contable para los dos”, sostuvo.

El otro eje del debate pasa por el origen de los fondos

Las utilidades transferidas por el BCRA surgieron del resultado contable de 2025, impulsado por factores como la valuación de activos, el oro, las operaciones con títulos y la baja de intereses pagados por pasivos remunerados. Para Caamaño, no es lo mismo distribuir ganancias realizadas que utilidades devengadas.

En su análisis, si las ganancias hubieran sido realizadas, el Central habría vendido activos, retirado pesos del mercado y luego transferido esos fondos al Tesoro. En ese caso, no habría expansión monetaria. Pero, según planteó, en esta operación “tiene efecto monetario expansivo y es un financiamiento monetario al Tesoro, porque esas utilidades no se realizaron”.

De todos modos, el diseño anunciado por Caputo neutraliza ese efecto en la primera instancia: los $18,4 billones vuelven al Banco Central mediante la recompra de Letras y otros $6 billones quedan depositados en la cuenta del Tesoro en la autoridad monetaria. Mientras esos pesos permanezcan inmovilizados allí, no habría impacto monetario inmediato.

El impacto monetario a seguir hacia adelante

Si el Tesoro utiliza esos depósitos para cancelar deuda en el mercado, comprar divisas o cubrir vencimientos no renovados, la expansión que hoy queda contenida podría hacerse efectiva. En ese punto se concentra la principal duda del mercado, ya que si la operación será solo un movimiento contable de saneamiento o si terminará funcionando como una fuente indirecta de financiamiento monetario.

Así, la recompra de Letras Intransferibles deja una doble lectura. Para el Gobierno, representa un avance en la normalización del balance del BCRA y una baja relevante de la deuda bruta. Para parte de los analistas, en cambio, la clave está en no confundir una mejora del balance individual de la autoridad monetaria con una mejora efectiva del balance consolidado del sector público.