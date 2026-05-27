Vacaciones de invierno 2026 confirmadas: fechas oficiales y cuándo terminan las clases + Agregar ámbito en









El receso escolar de invierno 2026 se dividirá en tres etapas durante julio según cada provincia, de acuerdo con el calendario oficial definido para todo el país.

Vacaciones de invierno 2026 confirmadas: fechas oficiales y cuándo terminan las clases.

El calendario escolar 2026 ya tiene definidas las fechas de las vacaciones de invierno en todo el país y, como ocurre cada año, el receso se desarrollará en distintas etapas según cada jurisdicción.

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De acuerdo con el cronograma oficial, las vacaciones estarán divididas en tres períodos diferentes a lo largo de julio, una modalidad que busca ordenar el calendario educativo y favorecer el movimiento turístico durante la temporada invernal.

En la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires el receso escolar comenzará el lunes 20 de julio y se extenderá hasta el viernes 31.

Cómo se dividirán las vacaciones de invierno El esquema nacional quedará organizado de la siguiente manera:

Un primer grupo de provincias tendrá vacaciones del 6 al 17 de julio.

Otro conjunto de jurisdicciones iniciará el receso entre el 13 y el 24 de julio.

Finalmente, un tercer grupo —entre ellas Ciudad y provincia de Buenos Aires— descansará del 20 al 31 de julio. La distribución escalonada de fechas es una práctica habitual dentro del sistema educativo argentino y también apunta a evitar la saturación de los principales destinos turísticos durante el invierno.

clases (1) El receso escolar de invierno 2026 se dividirá en tres etapas durante julio según cada provincia, de acuerdo con el calendario oficial definido para todo el país. Turismo y movimiento económico El receso invernal representa uno de los períodos más importantes para el turismo interno, especialmente en destinos de nieve, sierras y escapadas de corta distancia. Bariloche, Mendoza, Córdoba, San Martín de los Andes, Ushuaia y distintos puntos de la Costa Atlántica suelen concentrar gran parte del movimiento turístico durante julio, impulsado por el calendario escalonado de vacaciones. Además, el receso escolar genera un fuerte impacto en sectores vinculados al transporte, la hotelería, la gastronomía y las actividades recreativas en todo el país. Cuándo terminan las clases en 2026 El ciclo lectivo finalizará en diciembre y, si bien la mayoría de las provincias concluirán las clases entre el 18 y el 22 de ese mes, existen algunas excepciones. Formosa será una de las primeras jurisdicciones en terminar el calendario escolar, con fecha prevista para el 17 de diciembre, mientras que La Pampa extenderá el ciclo lectivo hasta el 23.

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