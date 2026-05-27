El dólar blue cerró sin cambios este miércoles a $1.420 para la compra y a $1.440 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Así, el tipo de cambio informal sumó su tercera jornada consecutiva sin bajas, y se enfila a cerrar su tercera semana consecutiva al alza.
El dólar blue sumó su tercera jornada sin bajas y se consolidó cerca de los $1.450
El tipo de cambio informal se mantuvo sin variantes con respecto al martes, pero achicó la brecha con el oficial.
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Las compras del BCRA ya superaron la barrera de los u$s2.000 millones en mayo
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El dólar volvió a subir y se acerca a la apreciación mensual
La divisa paralela achicó la brecha con el dólar oficial al 2%, que subió en el segmento mayorista y finalizó la jornada a $1.412,5. Pese a la tendencia alcista del último mes, a nivel anual todavía arrastra una caída de $90 (-5,88%).
A cuánto cerró el dólar oficial hoy, miércoles 27 de mayo
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.412,5 para la venta.
Valor del CCL hoy, miércoles 27 de mayo
El dólar CCL opera a $1.476,97 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4,6%.
Valor del dólar MEP hoy, miércoles 27 de mayo
El dólar MEP opera a $1.429,73 y la brecha con el dólar oficial es de 1,2%.
Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 27 de mayo
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.859.
Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 27 de mayo
El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.482,93, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, miércoles 27 de mayo
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s75.191,30, según Binance.
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