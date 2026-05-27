SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
27 de mayo 2026 - 17:45

El dólar blue sumó su tercera jornada sin bajas y se consolidó cerca de los $1.450

El tipo de cambio informal se mantuvo sin variantes con respecto al martes, pero achicó la brecha con el oficial.

El dólar blue se enfila a cerrar su tercera semana consecutiva al alza.

El dólar blue se enfila a cerrar su tercera semana consecutiva al alza.

Depositphotos

El dólar blue cerró sin cambios este miércoles a $1.420 para la compra y a $1.440 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Así, el tipo de cambio informal sumó su tercera jornada consecutiva sin bajas, y se enfila a cerrar su tercera semana consecutiva al alza.

La divisa paralela achicó la brecha con el dólar oficial al 2%, que subió en el segmento mayorista y finalizó la jornada a $1.412,5. Pese a la tendencia alcista del último mes, a nivel anual todavía arrastra una caída de $90 (-5,88%).

Informate más

A cuánto cerró el dólar oficial hoy, miércoles 27 de mayo

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.412,5 para la venta.

Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 27 de mayo

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.859.

Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 27 de mayo

El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.482,93, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, miércoles 27 de mayo

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s75.191,30, según Binance.

Te puede interesar

Otras noticias