No arrancó muy bien el BCRA en julio: ya vendió u$s226 M

Ya hemos señalado que lo ocurrido en abril y mayo, cuando se esperaba que el BCRA comprara reservas de manera significativa, y al final terminó vendiendo u$s1.226 millones fue una señal amarilla. Porque era precisamente la temporada alta de liquidaciones de los exportadores. El resto es historia y terminó en más cepo. Pero el andar del BCRA en estas jornadas (esta semana se sabrá qué pasó en la previa del feriado puente) maracará, junto con el devenir de las negociaciones por el canje de deuda cómo seguirá el cepo. Porque según datos privados el microclima que viven los argentinos ha llevado el nivel de atesoramiento a zonas inquietantes. En buen romance, están en juego los u$s200 mensuales por persona. Ya que si bien los montos involucrados no son nada comparados con los vistos en la Era Macri, hoy en día, con menos de u$s9.000 a u$s10.000 millones de reservas netas, incluido el oro del BCRA, si el ente monetario no vuelve a comprar reservas en forma sistemática, caerá la psicológica Línea Maginot de los u$s200 por mes al dólar PAIS (hoy $97 vs. blue $127). Ya tanto ortodoxos como heterodoxos e incluso economistas kirchneristas miran con recelo la compra (pérdida) de reservas por parte de los ahorristas que algunas consultoras creen que podrán llegar a ser este mes cerca de 3 millones, por efecto aguinaldo. Veremos.