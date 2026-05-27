Después del 25 de mayo, una localidad de la provincia de Buenos Aires contará con un feriado exclusivo que traerá cambios en la atención pública y bancaria. En esta oportunidad, una localidad del oeste bonaerense tendrá una nueva oportunidad de descanso justo antes de que termine el mes.
Sorpresa: decretan feriado para el 28 de mayo que afectará solo en Buenos Aires
Una medida especial cambiará la actividad habitual en una comunidad bonaerense durante una jornada puntual.
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La medida impactará sobre oficinas estatales, escuelas, organismos municipales y algunas entidades financieras de la zona. La fecha se va a aprovechar para organizar actos oficiales, fiestas vecinales y encuentros familiares para recordar los orígenes del hogar de cientos de bonaerenses.
A qué se debe el feriado del 28 de mayo de 2026
El jueves 28 de mayo de 2026 será día no laborable en Girodías, localidad ubicada dentro del partido bonaerense de Trenque Lauquen. La medida se adoptó por la conmemoración de un nuevo aniversario fundacional del pueblo.
La disposición tendrá impacto principalmente en organismos públicos y oficinas relacionadas con la administración provincial. También alcanzará a sucursales del Banco Provincia que operan en esa comunidad.
Girodías se encuentra en el noroeste de la provincia de Buenos Aires y forma parte de una de las zonas rurales más tradicionales del distrito de Trenque Lauquen. Aunque cuenta con una población reducida, el pueblo se destaca por la actividad agropecuaria y la vida comunitaria.
Estos feriados se disponen para reconocer la historia de cada localidad y promover actividades culturales. Durante estas fechas suelen organizarse actos escolares, celebraciones religiosas, peñas folklóricas, encuentros deportivos y ferias gastronómicas. Además, numerosas familias aprovechan la ocasión para reunirse y participar de eventos barriales.
Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables
Feriados inamovibles
- Jueves 1 de enero: Año Nuevo
- Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval
- Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
- Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
- Viernes 3 de abril: Viernes Santo
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
- Viernes 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables
- Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
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