Sorpresa: decretan feriado para el 28 de mayo que afectará solo en Buenos Aires

Una medida especial cambiará la actividad habitual en una comunidad bonaerense durante una jornada puntual.

El 25 de mayo no fue el último feriado del mes.

Después del 25 de mayo, una localidad de la provincia de Buenos Aires contará con un feriado exclusivo que traerá cambios en la atención pública y bancaria. En esta oportunidad, una localidad del oeste bonaerense tendrá una nueva oportunidad de descanso justo antes de que termine el mes.

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La medida impactará sobre oficinas estatales, escuelas, organismos municipales y algunas entidades financieras de la zona. La fecha se va a aprovechar para organizar actos oficiales, fiestas vecinales y encuentros familiares para recordar los orígenes del hogar de cientos de bonaerenses.

El jueves 28 de mayo de 2026 será día no laborable en Girodías , localidad ubicada dentro del partido bonaerense de Trenque Lauquen. La medida se adoptó por la conmemoración de un nuevo aniversario fundacional del pueblo.

La disposición tendrá impacto principalmente en organismos públicos y oficinas relacionadas con la administración provincial. También alcanzará a sucursales del Banco Provincia que operan en esa comunidad.

Girodías se encuentra en el noroeste de la provincia de Buenos Aires y forma parte de una de las zonas rurales más tradicionales del distrito de Trenque Lauquen. Aunque cuenta con una población reducida, el pueblo se destaca por la actividad agropecuaria y la vida comunitaria.

Estos feriados se disponen para reconocer la historia de cada localidad y promover actividades culturales. Durante estas fechas suelen organizarse actos escolares, celebraciones religiosas, peñas folklóricas, encuentros deportivos y ferias gastronómicas. Además, numerosas familias aprovechan la ocasión para reunirse y participar de eventos barriales.

Calendario feriado Estos feriados son perfectos para descansar y disfrutar en familia. Freepik

Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables

Feriados inamovibles

Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables