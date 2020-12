Sin Plan Bonex a la vista, el BCRA aún enfrenta serio desafío en 2021

El 28 de diciembre de 1989, hoy casi 31 años atrás, el gobierno de Menem lanzaba el tristemente recordado Plan Bonex (canje compulsivo de plazos fijos por bonos externos). Si bien aún las circunstancias no son similares, incluso, los indicadores monetarios distan mucho de aquél momento vale señalar que, según Macroview, los pasivos remunerados del BCRA llegaron a representar un 70% de los depósitos totales antes del lanzamiento del plan. Hoy esa relación apenas supera el 45%. A fines del 2017, con las Lebac, se acercaron al 50%. De modo que, por el momento, pareciera que hay cierto margen. Vale recordar por ejemplo que a fines del 89 los plazos fijos se pactaban a tasas del 400% anual. Sin embargo, y si bien todavía el gobierno de Fernández debe cerrar las cuentas del 2020, el tema monetario plantea serios desafíos de cara al 2021. Ocurre que, como ya se evidenció en los últimos meses, el proceso de remonetización se agotó. Es decir, el apetito de la gente por tener pesos ya cayó por debajo del ritmo inflacionario. Cabe señalar que, el arranque de la administración Fernández gozó del “colchoncito” que dejó el descalabro Macri producto de la fuerte desmonetización del 2018 y 2019. La recuperación de la demanda de dinero a niveles promedio históricos tuvo mucho que ver con la pandemia donde el efectivo cobró interés por necesidad (demanda transaccional) y por precaución. Pero además el resto de los agregados monetarios acompañaron la expansión monetaria bajo un entorno recesivo. Así los depósitos privados escalaron brindando espacio al BCRA para esterilizar vía Leliq. Claro que como señala Macroview la colocación de deuda en pesos del Tesoro es, al igual que la colocación de Leliq, un subproducto de la emisión monetaria. O sea, de no haber emitido el BCRA tantos pesos como lo hizo a lo largo del año, el Palacio de Hacienda no hubiera encontrado en el mercado local la liquidez excedente necesaria en pesos para colocar bonos y letras y refinanciar los vencimientos de capital y los intereses.