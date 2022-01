BGH presentó nuevas soluciones de energía solar fotovoltaica

Aplicaciones del inversor On Grid: los sistemas formados por paneles solares e inversores on grid se caracterizan por aprovechar toda la potencia de los paneles en el momento de la generación y usarla para abastecer el consumo que se tiene en ese instante. Son muy útiles para lugares en donde la mayor parte del consumo se da en horario diurno, como los son oficinas, empresas, industria, comercio, entre otros. No acumula energía en baterías, por lo que, en caso de un corte de red eléctrica, no es posible aprovechar su potencia. Tiene el mejor costo por potencia instalada.