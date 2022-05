La medida que pide Juan Carlos De Pablo para bajar el dólar blue a 20 centavos

Qué dijo Juan Carlos de Pablo sobre los próceres en los nuevo billetes

“Estoy furioso” sostuvo De Pablo en una entrevista que brindó a LN+ sobre el anuncio que encabezará esta tarde el presidente Alberto Fernández desde el Museo del Bicentenario. En este marco, argumentó que el cambio le parece “una burla fenomenal”.

“Con todos los problemas que tenemos... Yo no le voy a pedir a este Gobierno que haga algo con la inflación porque no tiene ni entidad política ni idoneidad económica. Pero por lo menos le tengo que decir que no nos complique más la vida”, sostuvo.

Nuevos billetes: Alberto Fernández encabeza acto en Casa Rosada

El presidente Alberto Fernández encabezará hoy en la Casa Rosada el acto para la presentación de la nueva serie de billetes con ilustraciones de próceres, que reemplazará a los papeles moneda con ilustraciones de animales que se crearon durante el Gobierno de Cambiemos.

El comienzo del acto está previsto para las 17:00 en el Museo del Bicentenario y, según aclaró el propio jefe de Estado en una reciente entrevista radial, no se anunciará la emisión de un billete con una denominación más alta.

En este sentido, el citado billete seguirá siendo el de mil pesos que se introdujo a fines de 2017 con la imagen impresa de un hornero, ave nacional de la Argentina.

El propio Presidente había revelado el año pasado que "San Martín muy pronto va a estar en nuestros billetes" y que "lo van a acompañar Belgrano, Juana Azurduy y hombres y mujeres que dieron todo para que la Argentina viva".