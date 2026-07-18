La Casa Blanca se pronunció sobre la polémica por las Islas Malvinas y respaldó a la Selección argentina + Agregar ámbito en









Un alto jefe de trabajo de la Casa Blanca defendió la "capacidad de hacer esas declaraciones" en EEUU, desde un sentido constitucional. Además, destacó la performance de Lionel Messi.

La Casa Blanca respaldó el derecho de la Selección argentina de mostrar una bandera que reclamaba por la soberanía de las Islas Malvinas una vez finalizado el partido contra Inglaterra en las semifinales de la Copa Mundial 2026. El argumento esbozado por el gobierno estadounidense fue el derecho a la libertad de expresión.

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Al ser consultado sobre si los jugadores estaban equivocados, el jefe del grupo de trabajo de la Casa Blanca sobre la FIFA, Andrew Giuliani, expresó el pasado viernes viernes que el equipo tiene la oportunidad y capacidad de "hacer esas declaraciones" en suelo estadounidense. Las declaraciones llegaron luego en medio de la discusión por una hipotética sanción que la Argentina podría recibir por parte de la FIFA.

La Casa Blanca defendió a la Selección argentina por la bandera de las Islas Malvinas En declaraciones a la prensa, Giuliani hizo referencia a las protecciones de la libertad de expresión en la Constitución de los EEUU: "Creemos en nuestros derechos de la Primera Enmienda. Creo que esta va a ser una final increíble. Pienso en la Argentina, en la increíble remontada que lograron contra el equipo inglés, que era realmente bueno", sostuvo.

En declaraciones a la prensa, Giuliani hizo referencia a las protecciones de la libertad de expresión en la Constitución de los EEUU. A su vez, agregó que "mucha gente pensó que este sería el año en que, finalmente, después de 60 años, Inglaterra llegaría a una final. Tendrá que esperar hasta el 2030 o más. Pero Messi es uno de los mejores de todos los tiempos. Y, en cuanto a la oportunidad de poder hacer esas declaraciones, tienen la capacidad de hacerlo".

Tras el triunfo ante Inglaterra, las búsquedas sobre las Islas Malvinas se dispararon un 2.400% en el mundo El triunfo de la Selección Argentina por 2 a 1 frente a Inglaterra, en la semifinal del Mundial 2026, no solo dejó una nueva clasificación histórica a una final; también generó un fuerte impacto fuera de la cancha. La imagen de los futbolistas celebrando con una bandera que llevaba la inscripción "Las Malvinas son argentinas" desató una inmediata repercusión en redes sociales, medios internacionales y buscadores de internet, al punto de provocar un récord histórico de consultas sobre las islas.

Según los datos de Google Trends, el interés global por las Islas Malvinas aumentó 2.400% durante la última semana, el mayor salto registrado desde que la plataforma comenzó a medir este tipo de estadísticas. Entre las búsquedas que más crecieron a nivel mundial aparecieron términos como "Malvinas", "Las Malvinas", "Falkland", "Falklands" y "Argentina". La consulta "Las Malvinas son" registró un incremento del 250%, mientras que "Argentina Malvinas" subió un 20%. En sentido inverso, expresiones habituales como "Falkland Islands" o "Falklands War" mostraron una leve caída.

Un alto funcionario de la Casa Blanca respaldó a los jugadores de la Selección argentina.