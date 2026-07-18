Por la convocatoria a Plaza de Mayo después de la final, sacaron las piedras que homenajeaban a las víctimas del COVID + Agregar ámbito en









Miles de piedras fueron retiradas el sábado por la mañana y trasladadas. Los familiares de las víctimas fueron avisadas de antemano.

Efectivos del Ejército se encargaron del operativo.

Pase lo que pase con la final del Mundial 2026, se anticipa una convocatoria masiva en los puntos neurálgicos de las principales ciudades del país. Buenos Aires no será una excepción y el Obelisco y la Plaza de Mayo siempre son centros de concentración de los hinchas, que este domingo por la tarde se reunirán por algarabía o agradecimiento. Ante ello, se concretó un operativo de prevención para retirar las piedras que se encontraban frente a Casa Rosada para homenajear a las víctimas del Covid.

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Efectivos del Ejército protagonizaron el traslado, que se realizó conjuntamente con el personal del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Desde Presidencia se contactó a los familiares de las víctimas para informarles de esta situación. La totalidad de las piedras, que simbolizaban parte de las más de 130.000 muertos por el Covid-19 en la Argentina, fueron retiradas en la mañana del sábado

La única finalidad de esta medida es preservar las piedras y evitar que puedan sufrir daños durante las celebraciones", señalaron desde el Ejecutivo nacional. Una vez finalizado el evento, se devolverán al mismo lugar donde se encuentran actualmente.

Miles de piedras fueron retiradas en una mañana. El Gobierno coordina el operativo para recibir a la Selección Mientras toda la atención está puesta en la final del Mundial, el Gobierno delinea el operativo de seguridad para el regreso de la Selección argentina, previsto para la próxima semana una vez concluida su participación en Estados Unidos. Este mediodía, la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, encabezó una reunión de coordinación en la sede de la cartera junto a representantes de las Fuerzas Federales, Casa Militar y del Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.

El encuentro tuvo como objetivo avanzar en el esquema que acompañará el arribo del plantel al país y evaluar los distintos escenarios posibles en caso de que miles de personas se movilicen para recibir a los jugadores. Las autoridades trabajan de manera coordinada para establecer los recorridos, los dispositivos de custodia y los cortes de tránsito necesarios, tomando como antecedente la masiva convocatoria que acompañó los festejos por la consagración en Qatar 2022. Según pudo saber este medio, pese a que no participaron físicamente del encuentro, autoridades de la provincia de Buenos Aires fueron contactadas vía telefónica.

En paralelo, el Ejecutivo mantiene abierta la posibilidad de que el seleccionado realice un paso por la Casa de Gobierno para saludar a los hinchas, una alternativa que el presidente Javier Milei puso a disposición de la Asociación del Fútbol Argentino. No obstante, en el Ejecutivo insisten en que la decisión dependerá exclusivamente del cuerpo técnico, los jugadores y la AFA, mientras continúan las conversaciones para coordinar el regreso del plantel.