La UE promueve una reforma bancaria para impulsar el crédito y financiar inversiones clave

El informe plantea reducir la discrecionalidad nacional, facilitar fusiones transfronterizas y unificar la supervisión bancaria en la UE. La Comisión estima que eliminar los obstáculos actuales podría ayudar a financiar las necesidades de inversión del bloque.

La Comisión Europea publicó el viernes un informe en el que llama a reformar las reglas bancarias del bloque para mejorar la competitividad del sector y liberar miles de millones en capital.

Pese a los avances de la última década bajo la Unión Bancaria, los mercados financieros europeos siguen divididos por fronteras nacionales, lo que la Comisión Europea considera un freno a la capacidad del sector para financiar a empresas y hogares en toda la UE.

De esta manera, el informe plantea medidas para fomentar una mayor actividad bancaria transfronteriza, simplificar las normas de supervisión y profundizar la integración de los mercados de capitales de la UE mediante vínculos más estrechos con la Unión de Ahorro e Inversiones.

El informe llega tras un año de presión de la Comisión para simplificar la normativa, algo que Bruselas asegura que no se traducirá en una desregulación, aunque las propuestas busquen rebajar reglas aplicadas anteriormente por la Unión Europea.

Según la Comisión, eliminar estos obstáculos podría ayudar a financiar las necesidades de inversión anuales del bloque, estimadas en 1,2 billones de euros, incluida la tecnología verde, la defensa y la inteligencia artificial.

El objetivo principal es liberar capital y simplificar normas para financiar necesidades anuales de 1,2 billones de euros.

¿Menor autoridad nacional?

Las reformas recortarían la discrecionalidad nacional en la medida en que las reglas bancarias se unifiquen a nivel europeo. De esta manera, los supervisores nacionales perderían parte de su control sobre el capital y la liquidez de las filiales locales, así como capacidad para bloquear o condicionar operaciones de fusión y adquisición transfronterizas.

La protección de depósitos y los procesos de insolvencia también avanzarían hacia una mayor coordinación comunitaria. Para la Comisión, un mercado bancario único es inviable si cada país interpreta y aplica las normas a su manera, y los cambios además podrían aliviar los requisitos de capital de algunas entidades.

Liberar capital para conceder préstamos

Los grupos bancarios transfronterizos deben cumplir actualmente con los requisitos de capital y liquidez tanto a nivel de la entidad matriz como de las filiales, lo que puede dejar recursos inmovilizados en determinados países.

La Comisión propone que las autoridades responsables de los bancos matriz tengan mayores competencias sobre el grupo en su conjunto. En entidades como UniCredit, BNP Paribas y Santander, esas competencias las ejercería el BCE junto con las autoridades nacionales, mientras que los grupos más pequeños seguirán en general bajo supervisión nacional, con intervención del BCE dentro de la Unión Bancaria.

Impacto esperado: Mayor actividad transfronteriza, protección de depósitos unificada y previsibilidad en la gestión de crisis bancarias.

Los bancos matriz tendrían que garantizar que las filiales cuentan con recursos suficientes tanto en la operativa normal como en situaciones de crisis. La Comisión afirma que los cambios podrían liberar capital, recortar los costes de cumplimiento y financiación, aumentar el crédito y favorecer la expansión transfronteriza.

Los depósitos

La Comisión prevé revisar el marco de seguro de depósitos para garantizar una protección equivalente de los depósitos cubiertos en toda la Unión Bancaria. Los cambios también buscarían evitar que la quiebra de un grupo bancario transfronterizo genere cargas para Estados miembros individuales, presupuestos nacionales o sistemas nacionales de garantía de depósitos.

La Comisión también quiere que la gestión de bancos transfronterizos en dificultades sea más previsible, permitir que los fondos se distribuyan de forma más eficaz dentro de los grupos en momentos de tensión y reforzar el apoyo de liquidez de emergencia.