Plazo fijo en julio: cuánto hay que invertir para generar $50.000 en 30 días

El capital necesario para obtener esta ganancia depende de la tasa de interés que ofrece cada banco y del canal elegido para hacer la colocación.

El Banco Nación mantiene una diferencia de tasa entre los depósitos realizados en sucursal y los constituidos por home banking.

El plazo fijo tradicional sigue siendo una de las alternativas de ahorro más utilizadas por quienes buscan obtener una ganancia en pesos, sin asumir grandes riesgos.

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Desde que el Banco Central dejó de establecer una tasa mínima para estas colocaciones , cada entidad fija libremente el interés que paga a sus clientes. Como consecuencia, el capital que se necesita invertir para alcanzar una determinada ganancia puede variar de manera considerable entre un banco y otro.

Hoy, el plazo fijo se encuentra en uno de sus momentos más débiles , por lo que los usuarios deben depositar montos cada vez más grandes para alcanzar metas de interés relevantes.

Tomando como referencia el simulador oficial del Banco Nación , un depósito de $4.000.000 a 30 días permite obtener una ganancia superior a los $50.000 en cualquiera de las dos modalidades disponibles.

La diferencia entre ambas opciones supera los $11.500 por exactamente el mismo capital y el mismo plazo.

Las tasas que ofrecen los principales bancos

Las entidades financieras actualizan frecuentemente sus tasas de interés de acuerdo con las condiciones del mercado. Aunque pueden modificarse en cualquier momento, hoy vemos diferencias entre los principales bancos del país.

Banco Macro: 19,5%

Banco Nación: 19%

BBVA: 18,75%

Banco Galicia: 18%

Banco Provincia: 18%

Banco Credicoop: 18%

ICBC: 18%

Banco Santander: 16%

Banco Patagonia: 16%.

Las diferencias pueden parecer chicas, pero adquieren importancia cuando se trata de montos elevados. Un incremento de apenas uno o dos puntos porcentuales en la TNA puede representar varios miles de pesos adicionales en una colocación a 30 días.

El Banco Central mantiene disponible un comparador de tasas informado por las propias entidades. Esa herramienta facilita la comparación entre distintas opciones disponibles en el mercado.

¿Me conviene el plazo fijo o elijo otra cosa? Lo que tenés que tener en cuenta

El plazo fijo posee una característica que muchos ahorristas siguen valorando: permite conocer desde el primer día cuánto dinero se recibe al vencimiento. Esa previsibilidad lo convierte en una alternativa atractiva para quienes buscan evitar la volatilidad de otras inversiones.

Además, se trata de un instrumento sencillo de operar. La mayoría de los bancos permite constituir un plazo fijo en pocos minutos desde el home banking, sin necesidad de hacer trámites presenciales.

También existen puntos que conviene analizar antes de tomar una decisión. El principal es que el dinero permanece inmovilizado durante el plazo elegido, por lo que el inversor no puede disponer de esos fondos hasta el vencimiento.

Otro punto importante es comparar el rendimiento con la evolución de la inflación. Aunque el plazo fijo garantiza intereses, el resultado real dependerá de cómo evolucionen los precios durante ese tiempo. Si la inflación supera el rendimiento obtenido, el poder adquisitivo del capital puede verse afectado.

También se recomienda evaluar otras alternativas, especialmente para quienes buscan plazos más flexibles o mayores posibilidades de rendimiento. Cada instrumento presenta un nivel de riesgo diferente, por lo que la elección dependerá del perfil de cada inversor y del objetivo que tenga para sus ahorros.