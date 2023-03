Brasil: presidenta del PT pide la renuncia del titular del Banco Central por atentar contra el plan de Lula

Banco Central do Brasil.

Campos Neto fue puesto en el cargo por el expresidente Jair Bolsonaro y, en virtud de la ley de independencia del Banco Central votada en 2021, su mandato es hasta 2024 con el objetivo de que cada presidente electo no pueda decidir sobre quién comandará la autoridad monetaria del país.

Da Silva dijo estar muy preocupado por la reanudación del crecimiento económico, ya que las elevadas tasas de interés afectan a los costos de financiación de empresas y familias.

En el acto realizado en Río de Janeiro, Hoffmann y otros aliados del PT impulsaron la movilización para sacar a Campos Neto, un bolsonarista con carrera en el mercado financiero, y para derogar la ley de independencia del Banco Central, algo casi imposible por la relación de fuerzas existente en el Congreso.

"Hoy no tenemos mayoría en el Congreso pero la política cambia, si no hacemos nada no tendremos chances, debemos movilizarnos para organizarnos. El mandato del presidente del Banco Central debería al menos coincidir con el del presidente electo por el pueblo", aseguró Hoffmann.

El acto fue organizado por el ala más izquierdista del frente amplio que respalda a Lula y también participó Guilherme Boulos, diputado del Partido Socialismo y Libertad (PSOL) que es el candidato del oficialismo a la intendencia de la mayor ciudad del país, San Pablo, en las municipales de 2024.

"Tenemos que movilizarnos para bajar la tasa de interés", aseguró Boulos, que convocó a una protesta el martes 21 frente al Banco Central, en Brasilia.

El presidente Lula había dicho que Campos Neto quiere mantener "rehén" al país con la tasa de interés supuestamente elevada para controlar la inflación aunque en el gobierno consideran que la inflación actual es de oferta y no de demanda, con lo cual la medida del Banco Central impide la ampliación del crédito y el consumo.

El diputado Lindbergh Farias, del PT, sostuvo que Campos Neto representa una amenaza al gobierno de Lula. "Es una trampa, intentan amarrar al presidente Lula, quieren que Brasil caiga en una recesión económica", denunció.

El ministro de Hacienda, Fernando Haddad, había dicho que consideraba más importante revisar la velocidad y los niveles de las tasas de interés antes que los de inflación. Campos Neto, por su parte, dijo que se negaba a revisar los niveles de las tasas.