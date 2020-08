El déficit comercial con Brasil fue de u$s147 millones en julio

De este modo, el saldo comercial para Argentina arrojó un déficit, por tercer mes consecutivo, de u$s 147 millones en julio, un aumento de 42,7% en términos mensuales, y se observó una reversión en el signo respecto a julio de 2019, cuando se verificó un superávit de u$s 46 millones,

De acuerdo a las cifras reseñadas por la Cámara Argentina de Comercio (CAC), el intercambio bilateral fue de u$s 1255 millones en el séptimo mes del año, resultando un 29% inferior al valor obtenido en el mismo mes de 2019, cuando alcanzó los u$s 1768 millones, aunque el intercambio creció un 13,6% en la comparación mensual.

Argentina se posicionó en cuarto lugar entre los mayores proveedores de Brasil, detrás de China, Hong Kong y Macao (u$s 2692 millones), Unión Europea (u$s 2307 millones) y Estados Unidos (u$s 1.682 millones).

A su vez, entre los principales compradores de Brasil, Argentina también se ubicó cuarta, detrás de China, Hong Kong y Macao (u$s 7416 millones), Unión Europea (u$s 2626 millones) y Estados Unidos (u$s 1716 millones).

balanza comercia.jpg Balanza comercial entre Argentina y Brasil en base a datos del MDIC.

Respecto al acumulado del año, en el período enero-julio, el flujo de comercio entre ambas economías se contrajo un 28,9% alcanzando u$s 8713 millones, mientras que el saldo comercial de Argentina revirtió su signo, con un déficit de u$s 256 millones frente al superávit de u$s 172 millones de 2019.

El descenso en el acumulado responde al desempeño de las exportaciones argentinas hacia Brasil que cayeron 31,9%, que superaron la baja de las importaciones de Argentina desde Brasil del 25,8%.

El Ministerio de Economía de Brasil modificó a la baja su proyección respecto a la actividad económica y espera que el Producto Bruto Interno (PBI) se contraiga un 4,7% durante 2020.

Esta estimación de caída del PBI se ubica muy por debajo del descenso de 9,1% previsto recientemente por el Fondo Monetario Internacional (FMI), debido a la crisis ocasionada por la pandemia del coronavirus, tanto a nivel nacional como internacional.