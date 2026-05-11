El Mundial 2026 impulsa el consumo de los hogares argentinos y redefine la forma de comprar

Según una encuesta, el 88% de los argentinos planea ver los partidos en su casa, con compras de último momento y un comportamiento cada vez más omnicanal. Además, el 76% está dispuesto a probar nuevas marcas mientras se juegue la Copa del Mundo.

De acuerdo a un estudio realizado en seis países de la región muestra que el 88% de los argentinos planea ver los partidos en casa.

El Mundial 2026 no solo será el eventos deportivo más importantes del año, sino también una usina clave del consumo en la Argentina. A un mes del comienzo de la Copa del Mundo, el hogar se consolida como el principal escenario de consumo, impulsado por encuentros sociales y hábitos de compra específicos.

Un estudio de Worldpanel by Numerator, tras realizar una encuest a más de 5.000 entrevistados en seis países de la región muestra que el 88% de los argentinos planea ver los partidos en casa, superando el promedio regional y fortaleciendo la relevancia de productos orientados al consumo compartido.

Solo un 12% lo hará en lo de un amigo o familiar, convirtiendo al hogar en el principal escenario de consumo del Mundial, y al abastecimiento previo al partido en el momento más caliente del ciclo comercial.

Según el estudio, esto refuerza: el consumo grupal, las compras para compartir y la planificación en torno a eventos específicos.

El patrón de compra que emerge del mismo estudio es el de la urgencia: el 48% de los argentinos planea adquirir sus productos apenas unas horas antes del encuentro, y un 38% adicional lo hará el día anterior. En tano, menos del 15% planifica con más antelación.

"Los más impulsivos prefieren abastecerse en el canal tradicional, los autoservicios y almacenes; en cambio, las compras más planificadas se resuelven generalmente en cadenas de supermercados", señala Paulina Argimón, Advanced Analytics Manager de Worldpanel by Numerator en Argentina.

El estudio indica que el shopper argentino combina canales según su nivel de planificación. Las compras compulsivas la hace a través de almacenes, atoservicios y canales tradicionales., en cambio las compras planificadas son en supermercados.

Esto confirma un comportamiento omnicanal donde cada canal cumple un rol específico.

MUNDIAL CONSUMO ARGENTINA El patrón de compra que emerge en el estudio realizado es el de la urgencia: el 48% de los argentinos planea adquirir sus productos apenas unas horas antes del encuentro, y un 38% adicional lo hará el día anterior. En tano, menos del 15% planifica con más antelación. @X.com

Cómo funcionará el delivery durante el Mundial

Solo el 17% de los argentinos afirma que pedirá comida a domicilio durante los partidos —según la misma fuente—, muy por debajo del 26% de México y del 34% que registra América Central y el Caribe. Un 14% adicional señala que otro integrante del grupo llevará la comida. El dato sugiere que el modelo predominante sigue siendo el de la compra anticipada en comercio físico, pero también indica un margen de expansión para las plataformas de delivery que logren asociarse culturalmente al momento del partido.

Quizás el dato más estratégico para el mundo de las marcas de consumo masivo es que el 76% de los aficionados argentinos declara estar dispuesto a probar nuevas marcas durante el Mundial. Es una de las cifras más altas de la región, y representa una oportunidad de penetración que difícilmente se repite fuera del contexto de un evento de esta magnitud.

Según Worldpanel, en cuanto a los productos elegidos el podio lo lideran la pizza (45%), la picada (38%), los snacks (34%) y las empanadas (28%). El perfil es el de una experiencia social, de consumo compartido, que refuerza el carácter de evento comunitario que tiene el fútbol en Argentina.

En la Argentina, el nivel de interés en el torneo es uno de los más altos de la región, ya que más del 80% planea ver todos o algunos partidos y sólo el 4% no verá ninguno. Esto posiciona a Argentina como uno de los mercados con mayor engagement futbolero en América Latina. Este entusiasmo se traduce en apertura de mercado y en un contexto donde los encuentros sociales aumentan, se vuelve clave estar presente en el momento y con los canales correctos para transformar ese interés en compra.

El Mundial 2026 no es un evento de un mes, sino un proceso cultural de meses que ya está en marcha y para las marcas y los retailers la Copa del Mundo es una oprtunidad clave.