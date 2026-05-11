Quedaron definidos los cuartos de final del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional: días, horarios y cruces

Los ocho mejores equipos del campeonato ya conocen a sus rivales. Los cruces se jugarán entre martes y miércoles.

El Torneo Apertura 2026 ya tiene confirmados los cruces de cuartos de final tras un fin de semana lleno de sorpresas.

Los cuartos de final del Torneo Apertura 2026 quedaron definidos tras un fin de semana cargado de sorpresas, goles y partidos dramáticos. Luego de disputarse los ocho cruces de octavos, River, Racing, Huracán, Rosario Central y Unión lograron avanzar a la siguiente instancia, mientras que varios de los principales candidatos quedaron eliminados antes de tiempo.

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La etapa inicial de los playoffs dejó varios resultados inesperados. Ninguno de los tres equipos con mejor rendimiento en la fase regular logró avanzar a los cuartos de final. Independiente Rivadavia, Estudiantes de La Plata y Boca quedaron eliminados en sus respectivos cruces y se despidieron del certamen antes de lo previsto.

Boca, Estudiantes e Independiente Rivadavia quedaron eliminados en los octavos de final del campeonato.

Uno de los grandes golpes lo dio Unión , que había ingresado a los playoffs en la última posición clasificatoria de su zona tras una combinación de resultados y un empate agónico frente a Talleres. El conjunto santafesino derrotó a Independiente Rivadavia, el equipo que más puntos había sumado en las 16 fechas de la etapa regular.

También sorprendió Racing , que llegaba golpeado luego de siete encuentros sin victorias entre el campeonato local y la Copa Sudamericana. Sin embargo, la Academia venció a Estudiantes en La Plata gracias a un gol de Santiago Sosa a los 44 minutos del segundo tiempo.

River y San Lorenzo protagonizaron el partido más emocionante

El duelo más impactante de los octavos se vivió en el Monumental. River y San Lorenzo empataron 2-2 tras los 120 minutos y definieron el pase desde el punto penal en un encuentro cargado de tensión y emociones.

El Ciclón estuvo muy cerca de concretar una histórica clasificación e incluso tuvo dos oportunidades para quedarse con la serie en la tanda. Sin embargo, falló sus últimos tres remates y terminó eliminado.

River San Lorenzo River y San Lorenzo protagonizaron la serie más emotiva de la fase, que se resolvió por penales en el Monumental.

River encontró a sus figuras en Juanfer Quintero, autor de un gol, una asistencia y un penal convertido, y en el arquero Santiago Beltrán, que atajó dos disparos decisivos cuando la eliminación parecía inminente.

Además, la localía no terminó siendo un factor determinante. Apenas tres de los ocho equipos que jugaron en su estadio consiguieron avanzar: River, Rosario Central y Argentinos Juniors.

Cómo se jugarán los cuartos de final

Los cruces de cuartos se disputarán entre martes y miércoles.

Martes 12

Belgrano vs. Unión - 19.00

Argentinos Juniors vs. Huracán - 21.30

Miércoles 13

Rosario Central vs. Racing - 19.00

River vs. Gimnasia La Plata - 21.30

Las semifinales se jugarán el próximo fin de semana: los ganadores de los partidos del martes se enfrentarán el sábado, mientras que los vencedores del miércoles lo harán el domingo.

La final del Torneo Apertura se disputará el 24 de mayo en el estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba. El campeón obtendrá un lugar en la Copa Libertadores 2027 y también jugará el Trofeo de Campeones 2026 frente al ganador del Torneo Clausura.

Así quedaron los resultados de octavos