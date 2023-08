Buteler: "Va a haber más inflación hasta que asuma el próximo gobierno"

"La Argentina viene detonada ya desde el 2018 . El día lunes, en ese contexto, en un contexto en donde vos tenés un Gobierno que no tiene un plan económico, que no tiene credibilidad, y que le faltan cuatro meses para terminar su gobierno, metió una devaluación que, lejos de solucionarte algo, te va a traer más problemas. Va a haber más inflación hasta que asuma el próximo gobierno", sentenció Buteler en diálogo con Radio con Vos.

"Yo ya tengo dos modelos que han fracasado, claramente han fracasado. Y por eso estamos donde estamos", admitió.

milei.jpg Noticias Argentinas

Las diferencias económicas con Milei

"La verdad, no estoy de acuerdo en todo lo que dice Milei. Para estar concreto, yo no eliminaría el Banco Central. Para mí, un país que tenga moneda y que tenga la posibilidad de hacer política monetaria es importantísimo. Entonces, la realidad es que frente a eso, me parece que es hora de buscar alternativas. Alternativas a sistemas que ya han demostrado que han fracasado y que encima, no reconocen ningún error y creen que el camino es profundizar lo que ya hicieron mal", concluyó.