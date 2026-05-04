El auto que parece un living con cine de lujo: así es el Vision V + Seguir en









Con tecnología inmersiva, materiales premium y soluciones inéditas, el nuevo concept redefine la experiencia de viajar en vehículos de alta gama.

El nuevo Mercedes-Benz Vision V

En el universo de los autos premium, el confort ya no alcanza: ahora el objetivo es transformar cada traslado en una experiencia sensorial completa. En ese contexto, Mercedes-Benz dio un paso más con el Vision V, un concept que anticipa el futuro de los monovolúmenes de lujo eléctricos, donde la privacidad, el entretenimiento y la tecnología son protagonistas absolutos.

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Pensado para ejecutivos, celebridades y usuarios que buscan exclusividad, este modelo propone un habitáculo que funciona como una extensión del hogar. Materiales como cuero blanco, madera natural y detalles en acrílico convierten el interior en un espacio sofisticado, mientras que los compartimentos ocultos refuerzan la idea de lujo funcional.

Un cine privado en movimiento El rasgo más impactante del Mercedes-Benz Vision V es su sistema multimedia. Un panel de vidrio que separa la cabina del conductor puede transformarse en una pantalla de 65 pulgadas con resolución 4K. A esto se suman siete proyectores distribuidos en el interior, capaces de generar una experiencia visual envolvente de 360 grados.

El sistema no solo está pensado para ver películas: también incluye modos para videojuegos, karaoke y contenidos interactivos. Todo se complementa con un sistema de sonido de 42 parlantes, diseñado para ofrecer calidad acústica de nivel cinematográfico.

pantalla-mercedes El rasgo más impactante del Mercedes-Benz Vision V es su sistema multimedia. Un panel de vidrio que separa la cabina del conductor puede transformarse en una pantalla de 65 pulgadas con resolución 4K. A esto se suman siete proyectores distribuidos en el interior, capaces de generar una experiencia visual envolvente de 360 grados. Los asientos traseros, inspirados en primera clase aérea, son totalmente reclinables y están acompañados por funciones de privacidad como el oscurecimiento electrónico de las ventanas, creando lo que la marca denomina “efecto capullo”.

El futuro del lujo y la movilidad eléctrica Desde la compañía, Thomas Klein, responsable de la división Vans de Mercedes-Benz, aseguró que esta nueva familia marcará “el comienzo de una nueva era” en el segmento. El Vision V no solo redefine el concepto de lujo, sino que también refuerza la estrategia de electrificación de la marca. merce El rasgo más impactante del Mercedes-Benz Vision V es su sistema multimedia. Un panel de vidrio que separa la cabina del conductor puede transformarse en una pantalla de 65 pulgadas con resolución 4K. Con versiones que irán desde configuraciones familiares hasta variantes ultra exclusivas, este desarrollo busca posicionarse como referencia dentro de un segmento donde cada detalle cuenta. En este caso, el diferencial no está solo en el diseño o la mecánica, sino en la capacidad de convertir el viaje en una experiencia completamente personalizada.