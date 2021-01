Desde la CAC piden acordar con FMI y evitar "ruidos políticos"

Grimnan remarcó que el comercio aún se encuentra un 20% por debajo de los niveles de pre-pandemia. “La reactivación es tratar de llegar a lo que era antes de la pandemia, que ya era malo. Ese ese el objetivo. En 2020 hubo una caída del PBI que algunos estiman en el 11%, y eso es muy malo, no hay manera de levantarlo rápidamente. También hay que ver si se logra concertar algo con el Fondo Monetario, que es necesario pero no suficiente. Y después los problemas políticos quizá sean los más preocupantes, porque cuando hay ruido político no hay tranquilidad. Y la falta de tranquilidad genera desconfianza y la desconfianza impide las inversiones. Cuando hay desconfianza, no hay un buen clima de negocios. Y si no hay inversiones, no se generan puestos de trabajo. Es un círculo bastante complicado”, analizó el presidente de la CAC.

Dichas inquietudes, sostuvo el empresario, fueron planteadas al presidente Alberto Fernández y a distintos ministros antes de fin de año. “Entendemos que si no se generan las condiciones de confianza en lo político, es difícil que haya inversiones. Se lo dijimos y el Gobierno seguramente ha tomado nota y coincide en lo nuestro, porque es básico y es elemental”, remarcó Grinman, quien no descartó continuar las conversaciones con los funcionarios nacionales: “La nuestra no es una cámara de protesta, es una cámara de propuestas permanente. Siempre estamos dialogando con los gobiernos de turno. Porque en la cámara están los empresarios más importantes del país, que saben muy bien cuál es el camino que hay que salir para salir de estas décadas de fracaso y frustraciones”.

Finalmente, Grinman se refirió al impacto económico que tuvo la pandemia y que afectó el consumo: “El consumo interno de Argentina explica el 70% del PBI. Y ese consumo interno está en la espalda de la clase media, que quizá es la que más se ha visto perjudicada en este momento. Además, un país con un 44,5% de pobres, con asistencia del Gobierno (que si no estuvieran asistidos sería el 53%), es inviable. La única manera de salir de la pobreza es con un empresariado motivado, una clase privada que invierta, que crea nuevas empresas y consecuentemente nuevos puestos de trabajo. Pasa por un cambio cultural en Argentina, hay que dejar de ver a los empresarios como los malos de la película e incentivarlos para que sigan creando puestos de trabajo”.

Consumo

El consumo se vio afectado durante buena parte de 2020, producto de la pandemia y la consecuente cuarentena. Por caso, según informó días atrás la CAME, las ventas minoristas tuvieron una caída anual del 21,4%. Según sostuvo la entidad pyme, “el declive en los ingresos reales de las familias, la explosión de la venta informal y la escasez de mercadería en negocios como indumentaria, calzados o materiales de la construcción impactaron en la demanda del mes”.

“Diciembre (con una caída del 8%) no tuvo el resultado esperado porque si bien las ventas se recuperaron en relación con lo que fue el año, siguieron disminuyendo frente a 2019, que de por sí fue un año malo”, agregó CAME.